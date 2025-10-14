بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال اعلام شد؛

پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک ملی ایران به بیش از ۵۵ هزار جوان

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال جاری، بانک ملی ایران با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد ریال، موفق به پرداخت وام ازدواج به ۵۵ هزار و ۱۴۰ نفر شده است.