بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال اعلام شد؛
پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک ملی ایران به بیش از ۵۵ هزار جوان
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال جاری، بانک ملی ایران با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد ریال، موفق به پرداخت وام ازدواج به ۵۵ هزار و ۱۴۰ نفر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که بانک ملی ایران با برنامهریزی و تدابیر مناسب سهم قابل توجهی از کل وامهای ازدواج پرداختشده در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
براساس این آمار در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می شود.
شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی ازدواج به طور متوسط طی این مدت روزانه به ۱۰۲۸ متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران همواره پرداخت تسهیلات در قالب وامهای قرضالحسنه ازدواج را یکی از محورهای اصلی سیاستهای اعتباری خود قرار داده و با تأمین منابع مورد نیاز این بخش، نقشی مهم در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کرده است.