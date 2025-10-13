پیشتازی در خودروهای پاک؛ کرمان موتور در همایش قوای محرکه نوین
شرکت کرمان موتور، به عنوان خودروساز پیشرو در توسعه فناوریهای قوای محرکه برقی و هیبریدی، با حضور فعال در همایش بینالمللی قوای محرکه نوین برنامههای خود برای توسعه قوای محرکه پاک را معرفی میکند.
دومین همایش بینالمللی قوای محرکه نوین با هدف گسترش تعامل میان صنعت و دانشگاه، 22 و 23 مهر 1404 در دانشگاه علم و صنعت برگزار میشود. بررسی تازهترین فناوریهای روز دنیا در زمینه قوای محرکه خودروهای پاک، ایجاد همافزایی در میان متخصصین داخلی این حوزه و آشنا نمودن آنها با ظرفیتهای مراکز داخلی و بینالمللی . از دیگر محورهای این همایش است.
کرمان موتور به عنوان یکی از پیشروترین خودروسازان کشور در حوزه تحقیق، توسعه و تولید قوای محرکه نوین، در این رویداد حضور فعالی دارد. این شرکت که گامهای مهمی در زمینه تولید خودروهای برقی و هیبریدی را در صنعت خودروی ایران برداشته، با برپایی غرفه اختصاصی خود در نمایشگاه جانبی این همایش، برنامههای خود برای آینده قوای محرکه پاک را معرفی میکند.
شرکت کرمان موتور، علاوه بر نمایش خودروهای برقی و پک باتری آنها، سیستم قوای محرکه DHT، بخش ویژهای طراحی کرده تا فرصتی برای آشنایی اساتید و دانشجویان علاقهمند با نیازهای واقعی صنعت خودرو و فضای کاری این شرکت فراهم شود. علاقهمندان میتوانند در این بخش رزومه خود را ارائه کنند؛ فرصتی که توسط کرمان موتور در چند سال گذشته در رویدادهای مختلف در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تاکنون بارها منجر به جذب نیروهای مستعد از میان دانشجویان شده است.
پل ارتباطی صنعت و دانشگاه برای توسعه خودروهای پاک
همچنین کرمان موتور از برنامه خود برای حمایت از پایاننامههای تحصیلات تکمیلی مرتبط با صنعت خودرو در این همایش خبر داده است. دانشجویان و اساتید میتوانند طرحها و موضوعات خود را مستقیماً در غرفه شرکت ارائه دهند و از امکان دریافت حمایت مالی و فنی بهرهمند شوند.
در بخش دیگری از این رویداد، نیازهای فناورانه کرمان موتور در حوزه قوای محرکه نوین تشریح میشود و اساتید دانشگاهی میتوانند ایدهها و طرحهای خود را برای همکاری در توسعه این فناوریها ارائه کنند.
کرمان موتور با این حضور فعال، تلاش دارد ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و در مسیر توسعه فناوریهای نوین و تحقق اهداف خود در حوزه تولید خودروهای پاک گام مهمی بردارد.