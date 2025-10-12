«کروز» واحد صنعتی نمونه استان تهران شد

مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، هفته گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این برنامه، مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتخبی از کارآفرینان و صنعتگران استان تهران حضور داشتند. در پایان مراسم، 37 واحد تولیدی برتر استان تهران معرفی و از مدیران آنان تقدیر شد.

کسب این عنوان می‌تواند جایگاه کروز را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت کشور تثبیت کند. ۴۴ سال تجربه، سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیق و توسعه و حرکت به‌سوی فناوری‌های پیشرفته، کروز را به واحد صنعتی نمونه استان تهران بدل کرده است.

انتهای پیام/