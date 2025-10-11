خبرگزاری کار ایران
اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی در مجتمع مس سرچشمه
مدیر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه از اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی در این مجتمع خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی در این مجتمع در حال اجرا و ۵۰ پروژه دیگر نیز در دست اقدام است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌‎پرس، سیدمصطفی حسینی‌روح‌الامینی با بیان اینکه هم اکنون مجتمع مس سرچشمه با ۲۱ دانشگاه و ۱۲ شرکت دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی همکاری دارد، اظهار کرد: در همین رابطه از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۳۸ پروژه جدید تحقیقاتی در این مجتمع تعریف و ۲۶ پروژه به پایان رسیده است. ضمن‌اینکه در سال گذشته نیز ۱۳۶ پروژه تعریف و ۱۰۶ پروژه به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های تحقیقاتی این مجتمع افزود: فعالیت‌های تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه براساس فرآیندها و فناوری‌های صنعت مس، در شش حوزه تحقیقات معدنی، فرآوری مواد، پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، آب و محیط‌زیست و فنی و مهندسی انجام می‌شوند.

به گفته‌ی حسینی‌روح‌الامینی، محورهای پژوهشی این طرح‌ها در قالب ده محور توسعه فناوری که شامل توسعه و مدیریت منابع انسانی، زنجیره تأمین، تعمیر و نگه‌داری پیش‌بینانه، فرآیند و عملیات، مدیریت آب، مدیریت انرژی، مدیریت باطله و پساب، بومی‌سازی قطعات و فرآیندها با سطح تکنولوژی متوسط و بالا، ایمنی و محیط‌زیست و توسعه صنایع پایین‌دستی مس تعریف می شوند.

