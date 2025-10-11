در دیدار مدیرعامل بانک تجارت و نماینده فریمان مطرح شد:
حمایت از پروژههای عمرانی با تمرکز بر اشتغال جوانان
مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با نماینده مردم شهرستان فریمان در مجلس شورای اسلامی، بر آمادگی این بانک بهمنظور حمایت از پروژههای عمرانی و تولیدی در این شهرستان با نگاه ویژه به اشتغالزایی جوانان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در این جلسه که با هدف بررسی راهکارهای تقویت زیرساختهای اقتصادی و توسعهای برگزار شد، ضمن اشاره به سابقه همکاری بانک تجارت با طرحهای بزرگ صنعتی، حمایت از ایجاد خط تولید در فریمان را یکی از مصادیق مهم این رویکرد حمایتی عنوان کرد.
وی افزود: بانک تجارت همواره تلاش کرده تا در حوزه کارآفرینی و توسعه صنعت کشور پیشقدم باشد و حمایت از پروژههایی که منجر به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان منطقه خواهد شد، در اولویت قرار داشته است.
احسان قاضیزاده هاشمی نیز ضمن تقدیر از نقشآفرینی مثبت بانک تجارت در پیشبرد طرحهای صنعتی، خواستار تداوم و تقویت این حمایتها در حوزه پروژههای عمرانی و زیربنایی شهرستان فریمان شد و گفت: امیدواریم با حمایت بانک تجارت و استفاده از ظرفیتهای موجود، شاهد بهبود وضعیت معیشتی و کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان باشیم.
طرفین در این دیدار بر ضرورت تسهیل فرآیندهای بانکی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان محلی تأکید کرده و توافق کردند تا با همکاری مشترک، زمینههای لازم برای تأمین مالی طرحهای توسعهمحور و شغلآفرین در فریمان را فراهم آورند.