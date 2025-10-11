آغاز شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR3 توسط کرمان موتور

به گزارش ایلنا؛ قیمت مصوب این کراس‌اوور شهری جدید یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شده و موعد تحویل خودرو ۶۰ روز کاری تعیین شده است. خودروها در رنگ‌های سفید، مشکی و خاکستری طوسی روشن متالیک عرضه می‌شوند.

این طرح شامل شرایط پرداخت نقدی و اقساطی متنوع در بازه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه است. برای متقاضیان اقساطی، مبلغ پیش‌ پرداخت در مرحله اول هم‌زمان با ثبت‌ نام دریافت می‌شود و اقساط به‌ صورت سه‌ ماهه محاسبه شده است. تاریخ اولین چک اقساط ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود.

سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی می‌ماند و پس از تسویه کامل آزاد خواهد شد. همچنین خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی‌شوند و هزینه بیمه بدنه به مبلغ پیش‌ پرداخت اضافه می‌شود.

مشخصات فنی، امکانات و سایر اطلاعات خودروی KMC SR3 و جزئیات شرایط فروش آن در سایت کرمان موتور KERMANMOTOR.COM قابل مشاهده است.

