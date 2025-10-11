آغاز شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR3 توسط کرمان موتور
کرمان موتور از آغاز شرایط فروش نقد و اقساط خودروی جدید KMC SR3 ویژه نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد. بر اساس جدیدترین شرایط فروش کرمان موتور، فروش کراس اوور کیامسی SR3 از ۱۹ تا ۳۰ مهرماه از طریق سایت فروش اینترنتی کرمان موتور به نشانی customer.kermanmotor.ir انجام میشود.
به گزارش ایلنا؛ قیمت مصوب این کراساوور شهری جدید یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شده و موعد تحویل خودرو ۶۰ روز کاری تعیین شده است. خودروها در رنگهای سفید، مشکی و خاکستری طوسی روشن متالیک عرضه میشوند.
این طرح شامل شرایط پرداخت نقدی و اقساطی متنوع در بازههای ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه است. برای متقاضیان اقساطی، مبلغ پیش پرداخت در مرحله اول همزمان با ثبت نام دریافت میشود و اقساط به صورت سه ماهه محاسبه شده است. تاریخ اولین چک اقساط ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود.
سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی میماند و پس از تسویه کامل آزاد خواهد شد. همچنین خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمیشوند و هزینه بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت اضافه میشود.
مشخصات فنی، امکانات و سایر اطلاعات خودروی KMC SR3 و جزئیات شرایط فروش آن در سایت کرمان موتور KERMANMOTOR.COM قابل مشاهده است.