راه‌اندازی انبار مکانیزه روغن در تعمیرگاه مرکزی فولاد خوزستان؛ طرحی منحصر‌به‌فرد در خوزستان و کم‌نظیر در کشور

با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش طول عمر تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف سیالات صنعتی، انبار مکانیزه و استاندارد روغن در تعمیرگاه مرکزی بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد خوزستان به بهره‌برداری رسید. این طرح نوآورانه، در نوع خود در استان خوزستان بی‌نظیر و در سطح کشور کم‌نظیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولاد خوزستان، انبار مکانیزه روغن تعمیرگاه مرکزی بخش نگهداری و تعمیرات با حضور مسعود شعبانی‌نیا سرپرست مدیریت بخش نگهداری و تعمیرات، فرشاد حسن‌وند مدیر تعمیرگاه مرکزی، کارشناسان و متخصصین تعمیرگاه مرکزی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این پروژه در چارچوب «طرح انبارش و توزیع استاندارد روغن» اجرا شده و گامی مؤثر در راستای صیانت از تجهیزات و سرمایه‌های سازمانی به شمار می‌رود.

فرشاد حسن‌وند مدیر تعمیرگاه مرکزی در گفتگو با خبرنگار روابط‌عمومی با تشریح جزئیات طرح اظهار داشت: در این انبار، تمامی فرآیندهای تفکیک، نگهداری و توزیع روغن به‌صورت کاملاً اتوماتیک و مکانیزه و ایزوله انجام می‌شود و هیچ‌گونه دخالت دستی در انتقال سیالات وجود ندارد. به تعداد بشکه‌های روغن، شیر برداشت مستقل طراحی شده و سیستم برداشت، مجهز به لیترشمار و ظروف مدرج استاندارد است که ضمن افزایش دقت، از هدررفت مواد جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در فولاد خوزستان، این طرح منحصر به فرد است و در استان خوزستان نمونه مشابهی ندارد. اجرای آن منجر به مدیریت صحیح مصرف، بهینه‌سازی نگهداری روغن و کاهش هزینه‌های تعمیراتی شده است.

از مهم‌ترین مزایای اجرای طرح انبارش و توزیع استاندارد روغن می‌توان به مواردی نظیر جلوگیری از تغییر خواص روغن و گریس با نگهداری در دمای مناسب، جلوگیری از ورود آلودگی به روغن در مراحل انتقال و توزیع، کاهش هدررفت و مصرف غیرضروری روغن، کاهش هزینه‌های تعمیرات به دلیل استفاده از روغن‌های تمیز و استاندارد، جلوگیری از اختلاط روغن‌ها با بهره‌گیری از ظروف تخصصی، برداشت دقیق با لیترشمار و ابزار استاندارد، افزایش ایمنی اپراتور به واسطه ابزار مناسب برداشت، فیلتراسیون هم‌زمان روغن در زمان مصرف و همچنین حفاظت از محیط‌زیست از طریق جلوگیری از نشتی و ریزش روغن می‌توان اشاره کرد‌.

در بخش دیگری از این مراسم، مسعود شعبانی‌نیا سرپرست مدیریت نگهداری و تعمیرات، با تأکید بر اهمیت فرهنگ نگهداشت روغن‌های صنعتی گفت: روغن، خون جاری در رگ‌های تجهیزات صنعتی است و حفظ سلامت آن، معادل حفظ طول عمر ماشین‌آلات و سرمایه‌های سازمانی است. راه‌اندازی انبار مکانیزه روغن، نشانه‌ای از حرکت فولاد خوزستان به سمت صنعتی پاک، ایمن و بهره‌ور است.

گفتنی است این طرح با بهره‌گیری از سیستم‌های اتوماتیک، کنترل دمای محیط، فیلتراسیون مداوم و ابزار برداشت دقیق، نمونه‌ای موفق از توسعه هوشمند زیرساخت‌های نگهداری تجهیزات صنعتی در شرکت فولاد خوزستان به شمار می‌رود.

