شناسایی بالغ بر 323 هزار میلیارد ریال سود تسعیر ارز از سوی بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعیه درج شده در سامانه کدال سازمان بورس، با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز اعمال شده در صورت‌های مالی اعمال شده در سامانه کدال و با توجه به میزان خالص دارایی‌های ارزی این بانک، اعمال نرخ تسعیر ارز ابلاغی بانک مرکزی موجب شناسایی مبلغ تقریبی 323 هزار میلیارد ریال سود تسعیر ارز شده که پس از کسر مالیات ابرازی به صورت خالص بالغ بر 242 هزار میلیارد ریال در گزارش های مالی بانک ملت قابل برآورد می‌باشد.

بانک ملت در عین حال در این اطلاعیه تاکید کرده است که مبالغ فوق قطعی نیست و پس از تهیه و تکمیل صورت ‌های مالی و رسیدگی از سوی سازمان حسابرسی و اعمال تعدیلات مد نظر سازمان مزبور، مبلغ نهایی در صورت‌های مالی درج خواهد شد.

