گامی راهبردی در خودکفایی صنعتی ایران
کارخانه تولید لولههای فولادی با حمایت بانک سپه در گرمسار افتتاح شد
مراسم افتتاح کارخانه تولید لولههای فولادی بدون درز مانیسمان شرکت فولاد تجارت طرق در شهرک صنعتی گرمسار با حضور دکتر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه برگزار شد. این طرح با تأمین مالی بانک سپه اجرا شده و بهعنوان یکی از پروژههای راهبردی در کاهش وابستگی کشور به واردات فولاد ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، کارخانه تولید لولههای فولادی بدون درز در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع احداث شده و بخشی از برنامه کلان دولت برای تقویت صنایع پایه و زنجیره ارزش فولاد در ایران است. این واحد صنعتی نهتنها به خودکفایی در تولید لولههای مانیسمان کمک میکند، بلکه میتواند سالانه از خروج مقادیر قابل توجهی ارز برای واردات این نوع محصولات جلوگیری کند.
به گفته دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، پروژه فولاد تجارت طرق در راستای حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت و پشتیبانی از تولید، با مشارکت این بانک راهاندازی شده است.
مدیرعامل بانک سپه در مراسم افتتاحیه این کارخانه طی سخنانی گفت: منابع پرداختی بانک به صورت هدفمند و شفاف صرف راهاندازی خط تولید و تکمیل زیرساختهای کارخانه شده است.
دکتر ابراهیمی افزود: تمرکز این بانک بر حمایت از طرحهای زودبازده، اشتغالزا و ارزآور است و پروژه گرمسار نمونهای موفق از همکاری نظام بانکی با بخش خصوصی برای رشد پایدار اقتصادی محسوب میشود.
این کارخانه با ایجاد ۶۰ فرصت شغلی مستقیم و صدها فرصت غیرمستقیم، در زنجیره تولید تأثیر چشمگیری بر رونق اقتصادی استان سمنان خواهد داشت. براساس برآورد کارشناسان، بهرهبرداری از این واحد صنعتی میتواند در میانمدت ظرفیت تولید لولههای فولادی داخلی را بهصورت قابلتوجهی افزایش دهد.
افتتاح کارخانه مانیسمان گرمسار نمادی از همکاری مؤثر میان نظام بانکی، دولت و بخش خصوصی در مسیر خودکفایی صنعتی ایران است. با تأمین مالی بانک سپه و مدیریت بخش خصوصی، این طرح میتواند الگویی موفق برای توسعه پایدار و رشد صادرات غیرنفتی در کشور باشد.