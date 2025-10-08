خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:

برگزاری نخستین جشنواره بهره‌وری شرکت فولاد هرمزگان

برگزاری نخستین جشنواره بهره‌وری شرکت فولاد هرمزگان
کد خبر : 1697393
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان گفت: به منظور ایجاد فرهنگ بهره‌وری و نهادینه کردن این موضوع در میان کارکنان، جشنواره ارتقای بهره‌وری به مدت یک ماه در شرکت فولاد هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احسان رسولی در نخستین جلسه کمیته راهبری بهره‌وری فولاد هرمزگان، با اعلام این خبر بیان کرد: جشنواره ارتقای بهره‌وری به همت مدیریت مهندسی صنایع و به منظور ایجاد فرهنگ سازمانی بهره‌وری از پانزدهم مهر ماه به مدت یک ماه در شرکت برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رابطه هدف ما بیشتر این بوده که مفاهیمی همچون مدیریت هزینه، بهینه‌سازی مصارف، بهینه‌سازی منابع و سایر مقوله‌های مرتبط را در سازمان نهادینه کنیم. به گونه‌ای که از سطح مدیران ارشد تا کارشناسان و کارگران در سطوح مختلف سازمان در این مهم دخیل و سهیم شوند و با ارائه پیشنهادهای موثر خود، اقدامات بهبود صورت گیرد.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: با حمایت مدیرعامل شرکت تلاش می‌کنیم به کارکنانی که پیشنهاد برتر ارائه می‌دهند، جوایز ارزنده داده شود تا علاقه آن‌ها و دیگر کارکنان برای کمک به ارتقای سطح بهره‌وری شرکت افزایش یابد.

رسولی در خصوص محورهای این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره حول سه محور برگزار می‌شود. نخست بهینه‌سازی مصارف و منابع است که در این رابطه کاهش مصرف انرژی، مدیریت بهینه نیروی انسانی، کاهش ضایعات مواد اولیه، مدیریت هزینه‌های حمل و…. مد نظر ما خواهد بود.

وی ادامه داد: بهبود فرایند تولید نیز دیگر محور فراخوان است که برای این منظور اصلاح فرایندهای پرهزینه، کاهش توقفات خط تولید، افزایش بهره‌وری تجهیزات و تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: سومین محور فراخوان جشنواره نیز نوآوری و پیشنهادهای عمومی است که در این زمینه پذیرای ایده‌های خلاقانه کارکنان در زمینه ارتقای بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها خواهیم بود.

رسولی در پایان ابراز امیدواری کرد با دریافت پیشنهادهای مناسب از سوی کارکنان در خصوص ارتقای بهره‌وری، این فرهنگ در سازمان نهادینه شود و بتوان از میان پیشنهادهای مطرح شده، اقدامات مناسبی برای بهینه‌سازی منابع، مصارف و فرایندها تعریف شود تا به ارتقای بهره‌وری در سازمان و نهایتا افزایش سودآوری کمک کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ