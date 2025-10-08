وی افزود: در این رابطه هدف ما بیشتر این بوده که مفاهیمی همچون مدیریت هزینه، بهینه‌سازی مصارف، بهینه‌سازی منابع و سایر مقوله‌های مرتبط را در سازمان نهادینه کنیم. به گونه‌ای که از سطح مدیران ارشد تا کارشناسان و کارگران در سطوح مختلف سازمان در این مهم دخیل و سهیم شوند و با ارائه پیشنهادهای موثر خود، اقدامات بهبود صورت گیرد.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: با حمایت مدیرعامل شرکت تلاش می‌کنیم به کارکنانی که پیشنهاد برتر ارائه می‌دهند، جوایز ارزنده داده شود تا علاقه آن‌ها و دیگر کارکنان برای کمک به ارتقای سطح بهره‌وری شرکت افزایش یابد.

رسولی در خصوص محورهای این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره حول سه محور برگزار می‌شود. نخست بهینه‌سازی مصارف و منابع است که در این رابطه کاهش مصرف انرژی، مدیریت بهینه نیروی انسانی، کاهش ضایعات مواد اولیه، مدیریت هزینه‌های حمل و…. مد نظر ما خواهد بود.

وی ادامه داد: بهبود فرایند تولید نیز دیگر محور فراخوان است که برای این منظور اصلاح فرایندهای پرهزینه، کاهش توقفات خط تولید، افزایش بهره‌وری تجهیزات و تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: سومین محور فراخوان جشنواره نیز نوآوری و پیشنهادهای عمومی است که در این زمینه پذیرای ایده‌های خلاقانه کارکنان در زمینه ارتقای بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها خواهیم بود.

رسولی در پایان ابراز امیدواری کرد با دریافت پیشنهادهای مناسب از سوی کارکنان در خصوص ارتقای بهره‌وری، این فرهنگ در سازمان نهادینه شود و بتوان از میان پیشنهادهای مطرح شده، اقدامات مناسبی برای بهینه‌سازی منابع، مصارف و فرایندها تعریف شود تا به ارتقای بهره‌وری در سازمان و نهایتا افزایش سودآوری کمک کنیم.