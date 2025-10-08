به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در نخستین جلسه کمیته راهبری بهره‌وری ضمن بیان این مطلب با اشاره به جهت‌گیری مدیریتی خود گفت: از ابتدای تصدی مسئولیت در فولاد هرمزگان، محور اصلی برنامه‌های شرکت را بر ارتقای بهره‌وری قرار داده‌ام، زیرا سودآوری پایدار جز از مسیر بهره‌وری ممکن نیست. دوران سودهای غیرواقعی ناشی از یارانه‌های انرژی و شرایط خاص گذشته به سر آمده و امروز همه هزینه‌ها واقعی شده‌اند. در چنین شرایطی، تنها با بهبود مستمر بهره‌وری می‌توان رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی شرکت را حفظ کرد.

وی افزود: فرهنگ بهره‌وری باید به‌عنوان یک باور عمیق در ذهن و رفتار مدیران و کارکنان شکل بگیرد. این موضوع با دستور یا شعار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه نیازمند شکل‌گیری نگرشی تازه در کل سازمان است. خوشبختانه طی ماه‌های گذشته، اقدامات زیربنایی در این مسیر آغاز شده و زیرساخت‌های لازم برای پایش و سنجش بهره‌وری فراهم شده است.

رحیم در ادامه با اشاره به تشکیل پایگاه داده‌های دقیق بهره‌وری اظهار کرد: تمرکز ما بر گردآوری داده‌های معتبر و تحلیل آن‌هاست تا بتوانیم تصمیم‌های مدیریتی را بر پایه واقعیت و عدد اتخاذ کنیم. گام نخست که همان اندازه‌گیری بهره‌وری است، انجام شده و اکنون واحدهای مختلف شرکت در حال تحلیل داده‌های خود هستند. هدف نهایی این است که اثر بهره‌وری در شاخص‌های مالی و سود و زیان شرکت به‌طور ملموس دیده شود.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به اهمیت همسویی با شاخص‌های جهانی گفت: اگر می‌خواهیم در سطح بین‌المللی رقابت کنیم، باید شاخص‌های بهره‌وری خود را با استانداردهای جهانی مقایسه کنیم. این رویکرد نه‌تنها نقاط قابل بهبود را مشخص می‌کند، بلکه مسیر حرکت به‌سوی فناوری‌های نو و اصلاح فرآیندها را نیز روشن می‌سازد.

رحیم در پایان خاطرنشان کرد: تحقق بهره‌وری تنها زمانی امکان‌پذیر است که همه کارکنان خود را در این مسیر سهیم بدانند. هر واحد باید بداند بهبود عملکردش چه اثری بر کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری دارد. حرکت به سمت بهره‌وری انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است که می‌تواند استمرار رشد و پایداری فعالیت اقتصادی فولاد هرمزگان را تضمین کند.

گفتنی است که کمیته راهبری بهره‌وری به همت مدیریت مهندسی صنایع با هدف ایجاد نگرشی راهبردی و علمی به بهبود مستمر عملکرد شرکت، ارتقای کارایی، مدیریت هزینه‌ها، تقویت مزیت‌های رقابتی سازمان و سنجش تمامی داده‌های مربوط به خرید، تولید و فروش بر اساس استانداردهای داخلی و بین‌المللی با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، عبور از شاخص‌های داخلی و بین‌المللی و در نهایت افزایش سودآوری سازمان تشکیل شده است.

در نخستین جلسه کمیته راهبری بهره‌وری شرکت فولاد هرمزگان، علاوه بر مدیرعامل این شرکت، جمعی از معاونان و مدیران مربوطه حضور داشتند و مشاور بهره‌وری شرکت و تعدادی از معاونان و مدیران فولاد هرمزگان نقطه نظرات خود را در خصوص بهره‌وری بیان کردند.

