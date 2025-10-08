به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امورروابط عمومی بانک تجارت، حمیدرضا شریفیان دربازدید از واحدهای تولیدی استان سمنان با اشاره به پیشینه درخشان بانک تجارت در تعامل با فعالان اقتصادی گفت: بانک تجارت از دیرباز بانکی صنعت‌محور و حامی واقعی تولیدکنندگان کشور بوده و افتخار دارد که در مسیر رشد و پویایی اقتصاد ملی همواره در کنار صنعتگران و کارآفرینان حرکت کند.

وی افزود: افتخار بانک تجارت حمایت از تولیدات داخلی است و ما وفاداری به مشتریان را نه ‌تنها یک ارزش حرفه‌ای بلکه یک اصل اخلاقی ‌در رفتار با شرکای تجاری خود می‌دانیم. این رویکرد موجب شده بانک تجارت در طول سال‌های فعالیت خود به نمادی از ثبات، تعهد و اعتماد در نظام بانکی کشور تبدیل شود.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره با اشاره به تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی این بانک گفت: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های نقدینگی و گردش سرمایه مواجه‌ هستند زنجیره تأمین مالی بانک تجارت به‌عنوان ابزاری نوین و کارآمد، امکان تأمین مالی یکپارچه میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند. این سازوکار موجب تسهیل جریان نقدینگی، کاهش هزینه‌های تأمین منابع و افزایش سرعت مبادلات مالی در اکوسیستم کسب‌وکار می‌شود.

شریفیان تصریح کرد: بانک تجارت با اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، گامی مؤثر در جهت هوشمندسازی روابط مالی بین بنگاه‌های اقتصادی برداشته و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک، مسیر توسعه پایدار صنعت را هموارتر سازد.