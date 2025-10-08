اینجا حمایت هدفمند از موتور محرک اقتصاد ادامه دارد؛
امضای تفاهمنامه بانک تجارت و صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک
تفاهمنامه همکاری استراتژیک میان بانک تجارت و صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی عملی از تولید ملی، اشتغالزایی و رفع موانع تأمین مالی صنایع کوچک به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیضآثار در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشور گفت: صنایع کوچک و متوسط قلب تپنده اقتصاد هر کشور محسوب میشوند و این واحدها با هزینه سرمایهگذاری پایینتر، بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال پایدار دارند.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: این تفاهمنامه تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه سندی برای افزایش ضریب اطمینان در زنجیره تولید ملی خواهد بود و بانک تجارت که ریشه در حمایت از تجار، صنعتگران و کارآفرینان دارد، خود را متعهد میداند که با ارائه خدمات بانکی تخصصی و هدفمند، موانع پیشروی این قشر را برطرف کند.
دکتر اخلاقی با بیان اینکه برداشتن دغدغه تامین وثیقه از دوش تولیدکننده کوچک باعث تمرکز بر کیفیت محصول و توسعه بازار فعالیت میشود عنوان کرد: بانک تجارت آمادگی دارد علاوه بر تعهدات مندرج در این تفاهمنامه، خدمات جانبی از جمله تأمین مالی زنجیرهای SCF و مشاورههای مالی را نیز برای تقویت کسبوکارهای کوچک ارائه دهد.
شاپور قاسمی مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز ضمن قدردانی از همکاری سازنده بانک تجارت، این بانک را نقطه اتکای مطمئن نظام بانکی برای توسعه صنعتی کشور توصیف کرد و گفت: هدف ما پر کردن خلأ میان نیاز صنایع کوچک به تأمین مالی و الزامات وثیقهای بانکهاست تا سرمایه به موقع در خدمت تولید قرار گیرد و امیدواریم این تفاهمنامه سرآغاز گامهای مؤثرتر در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و تحقق اهداف کلان اشتغالزایی کشور باشد.
تفاهمنامه همکاری استراتژیک بانک تجارت و صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک با هدف تسهیل دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی و پوشش ریسک تسهیلات اعطایی روز سهشنبه ۱۵ مهرماه در ساختمان مرکزی بانک تجارت به امضا رسید تا مسیر حمایت مؤثر از بنگاههای کوچک و متوسط در نظام بانکی کشور هموارتر شود.