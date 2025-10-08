انتصاب معاون جدید توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، در این مراسم علی رسولیان در سخنانی با اشاره به خدمات مهندس اکبری در سمت معاونت توسعه و تکنولوژی از اهمیت پروژه های توسعه شرکت فولاد سنگان گفت و اظهار داشت: در مدت تصدی مهندس اکبری اقدامات شایسته ای انجام و در آینده نزدیک شاهد ثمرات طرح های توسعه شرکت بیش از گذشته خواهیم بود.وی با اشاره به شرایط کنونی کشور بزرگترین خدمت را کمک به توسعه و تولید دانست و افزود: فولاد سنگان نقش بزرگی در تولید زنجیره فولاد دارد و انتظار می رود همه ارکان شرکت با کار تیمی، هم افزایی و تصمیم سازی اشتراکی و تصمیم گیری دقیق در مسیر تحقق اهداف سازمان بیش از پیش تلاش نمایند.

مدیرعامل فولاد سنگان با تاکید جدی بر تخصص گرایی گفت: نگاه بنده درسازمان جوان گرایی است و بیشترین توجه من بر استفاده از ظرفیت های داخلی است تا نیروهای متخصص با در دست گرفتن سکان امور، شاهد پیشرفت و البته کیفی شدن بیشترامور باشیم.

وی تعهد سازمانی در کنار سلامت و کارآیی را از مهمتربن اصول سازمانی برشمرد و اظهار داشت: شناسایی ظرفیت های در دسترس و نیروهای توانمند داخل سازمان باید مد نظر قرار گیرد و مهمترین اصل در پیشرفت سازمان، هم افزایی و همدلی موثر در بین کارکنان است و انشالله با نشست های تخصصی بیشتر شاهد همگرایی بیشتر در امور باشیم .

لازم به ذکر است، علی اکبراکبری از مدیران جوان، متخصص و توانمند صنعت فولاد کشور است که در زمان تصدی معاونت توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان پروژه های چون راه اندازی کارخانه کنسانتره سازی ۵ میلیون تنی را شروع نمودوآغازعملیات اجرایی کارخانه کنسانتره هماتیتی ۲.۵ میلیون تنی، نیروگاه برق بادی ۲۰۰ مگاواتی، طرح افزایش ظرفیت ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی، پروژه های انتقال آب به فولاد سنگان و … بخشی از کارنامه اکبری در فولاد سنگان است.

در پایان این مراسم علی رسولیان با صدور حکمی مجید مصطفوی را به سمت سرپرست این معاونت منصوب نمود. مصطفوی نیز از مدیران توانمند فولاد سنگان است که پیش از این مدیریت پروژه احداث کارخانه کنسانتره هماتیتی 2.5 فولاد سنگان را بر عهده داشت.