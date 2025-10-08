برگزاری رویداد ملی «ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» توسط شرکت ملی مس و مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی
رویداد ملی «ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» توسط شرکت ملی مس ایران و مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی برگزار میشود.
بر اساس جدول زمانبندی انجام شده، با اطلاعرسانی گستردهای که از ۱۴ مهر آغاز شد، قرار است از تاریخ ۲۶ مهر تا ۲۶ آبان بمدت یکماه نسبت به ارسال و ثبت ایدههای نوآورانه و فناورانه از سطح کشور و از طریق پورتال Portal.nicinno.com اقدام شده و سپس از ۲۷ آبان لغایت ۱۹ آذر نیز فرآیند غربالگری، ارزیابی و داوری ایدهها انجام شود و در هفته آخر آذر ماه که مصادف با هفته پژوهش و روز ملی صنعت مس خواهد بود، مراسم اختتامیه و معرفی ایدههای برتر در دانشگاه حضرت ولی عصر (عج) رفسنجان صورت پذیرد.
شایان ذکر است، همزمان با این مراسم نمایشگاه محصولات دانشبنیان مرتبط با صنعت مس نیز دایر خواهد بود.
در محورهای اصلی این رویداد، موضوعاتی همچون تولید و توسعه محصولات جانبی، نگهداری و تعمیرات هوشمند، مدیریت هوشمند آب و پساب، مدیریت هوشمند انرژی و محیطزیست، مدیریت ایمنی و ارتقای سلامت شغلی و همچنین توسعه و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر محورهای این رویداد میتوان به هوشمندسازی زنجیره تأمین، توسعه نوآورانه صنایع پاییندستی مس، مدیریت یکپارچه باطله و پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی و بهینهسازی فرآیندها و عملیات با بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد.
گفتنی است، علاقهمندان و صاحبان ایده های نو میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویداد، از طریق شمارههای ۰۹۱۰۲۲۹۳۳۶۳ و ۰۳۴۳۴۲۶۱۴۰۳ حوزه نوآوری و کسب و کار شرکت ملی صنایع مس ایران تماس حاصل کنند.