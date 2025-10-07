تسهیلات ۷۰۰ میلیونی «اعتبارملی» بانک ملی ایران/ افتتاح غیرحضوری حساب در اپلیکیشن بام

این خدمت نوآورانه با هدف صرفه‌جویی در زمان مشتریان و تسریع فرآیند دریافت تسهیلات طراحی شده است و زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا متقاضیان بتوانند به‌صورت سریع‌تر و آسان‌تر از منابع مالی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

نحوه افتتاح حساب در طرح اعتبار ملی

طرح «اعتبار ملی» یکی از گام‌های مهم بانک ملی ایران در مسیر گسترش بانکداری دیجیتال و ارتقای تجربه مشتریان به شمار می‌رود. توسعه خدمات غیرحضوری نظیر افتتاح حساب آنلاین، ضمن کاهش مراجعات حضوری، نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت کاربران خواهد داشت.

مشتریان می توانند با ورود به سامانه بام، خدمات حساب، افتتاح حساب و انتخاب گزینه حساب کوتاه مدت اعتبار ملی نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.