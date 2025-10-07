به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ در مسابقات برگزار شده در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در استان مازندران، آرش میرباقری از تیم پتروشیمی تبریز موفق شد عنوان نخست ماده تایم تریل انفرادی و همچنین مقام اول ماده استقامت جاده را کسب کند. آرتین صدیقی دیگر دوچرخه‌سوار این تیم نیز با تلاش بی‌وقفه مقام دوم ماده استقامت را از آن خود کرد تا پتروشیمی تبریز با کسب دو مقام نخست و دوم در این ماده، جایگاه برتر تیمی را به دست آورد.

مسابقات استقامت جاده به مسافت ۱۳۲ کیلومتر در رده‌های بزرگسالان و جوانان برگزار شد و رکابزنان پتروشیمی تبریز در رده جوانان با کسب دو مقام اول و دوم، عملکردی بی‌نظیر داشتند. مبین مسلم‌پور از تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز عنوان سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

این دوره از مسابقات به میزبانی استان مازندران و در شهرهای سرخ‌رود، محمودآباد و فریدون کنار برگزار شد.

تیم پتروشیمی تبریز ضمن قدردانی از تلاش تمامی اعضای تیم، مربیان و کادر فنی، این موفقیت را نقطه عطفی در مسیر خود می‌داند و امیدوار است در مراحل بعدی لیگ نیز همچنان بدرخشد.

انتهای پیام/