به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، چهل و پنجمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه با استقبال پرشور و اعتماد گسترده هموطنان عزیز تا پایان مهر‌ماه ادامه دارد و هموطنان و سپرده‌گذاران گرامی برای افتتاح، تکمیل و افزایش موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز تنها 16 روز فرصت خواهند داشت.

جوایز چهل‌ و پنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی و ارزی) بانک سپه با شعار "باران امید در نخستین بانک ایرانی" شامل 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی،2100 جایزه 50 میلیون تومانی،2100 جایزه 25 میلیون تومانی و 2100 جایزه 10 میلیون تومانی می‌باشد.

هموطنان گرامی می‌توانند تا پایان مهرماه با افتتاح حساب، تکمیل، افزایش موجودی خود و یا حفظ حداقل موجودی حساب‌های ریالی قرض‌الحسنه پس‌انداز به مبلغ 200 هزار تومان (هر 50 هزار تومان در هر روز یک امتیاز) و حساب‌های ارزی 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزها، با شرکت در این قرعه‌کشی بزرگ، از جوایز ارزنده آن بهره‌مند شوند.

