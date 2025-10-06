خبرگزاری کار ایران
نجارزاده:

ابزارهای نوین تأمین مالی در مسیر رشد تولید و عدالت اقتصادی / ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است

مدیرعامل بانک ملی ایران، در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی هدفمند در مسیر توسعه اقتصادی گفت: تأمین مالی، نقطه کلیدی و حلقه مفقوده رشد تولید و اجرای پروژه‌های اقتصادی در کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر نجارزاده با اشاره به نقش پررنگ شبکه بانکی در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور به‌صورت مستقیم از طریق نظام بانکی و تنها ۱۰ درصد به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با قدردانی از تدبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین قانون تأمین مالی و زیرساخت، اظهار داشت: این اقدام می‌تواند بسیاری از موانع موجود در مسیر تأمین مالی را برطرف کرده و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار شود.

نجارزاده با بیان اینکه بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران وجوه، نقش محوری در جریان سرمایه و گردش پول دارند، گفت: در حال حاضر برنامه‌های نوینی در حوزه تأمین مالی در دست اجراست که می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

وی ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های پروژه‌محور و تأمین مالی جمعی را از جمله راهکارهای جدید برای مشارکت عمومی در رشد اقتصادی دانست و افزود: این روش‌ها با حمایت دولت چهاردهم و همکاری مردم می‌تواند به تقویت عدالت اقتصادی و رونق تولید کمک کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان خراسان شمالی گفت: این استان در بخش‌هایی همچون معدن، کشاورزی و دامپروری از فرصت‌های فراوانی برخوردار است، اما بخش عمده منابع بانکی در این منطقه صرف مصارف خرد می‌شود.

او خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با تغییر رویکرد و طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی، منابع خرد را به سمت پروژه‌های بزرگ و مولد هدایت کنیم، بدون شک خروجی این اقدام برای اقتصاد استان‌ها مثبت و سازنده خواهد بود.

نجارزاده در پایان تأکید کرد: بانک ملی ایران همواره در کنار تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور ایستاده و از طریق ابزارهای متنوع تأمین مالی، از رشد و توسعه اقتصادی کشور حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ این همایش با حضور دکتر جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دکتر سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

