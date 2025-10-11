فریبا زرین، روان‌شناس "خانه سلامت افشار" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص فعالیت خود در این مرکز اظهار کرد: بیش از ۱۱ سال است که به‌عنوان مشاور با برادران افشار در خانه سلامت افشار همکاری داریم. در طول این سال‌ها، بیماران بسیاری را دیده‌ام که با حال روحی بسیار نامناسبی وارد این مرکز شده‌اند، اما با کمک تیم مشاوره و روان‌درمانی، آرامش و انگیزه زندگی را دوباره پیدا کرده‌اند، وقتی حال بیماران خوب می‌شود، حال ما هم خوب می‌شود.

وی افزود: بیماران این مرکز معمولاً با آسیب‌های روحی و ناآگاهی وارد "خانه سلامت افشار" می‌شوند. در این مجموعه، ابتدا سلامت روانی آنان در اولویت قرار می‌گیرد و از طریق جلسات مشاوره فردی و گروهی، رفتاردرمانی، دارودرمانی و همکاری نزدیک روان‌پزشکان، بیماران مسیر بهبودی را طی می‌کنند و این شیوه باعث می‌شود درمان، ماندگارتر و تأثیرگذارتر باشد.

تفاوت مراکز درمانی با کلینیک‌های ترک اعتیاد

این روان‌شناس درباره تفاوت میان مراکز درمانی و کلینیک‌های ترک اعتیاد توضیح داد: در کلینیک‌ها بیمار معمولاً دو هفته تحت درمان دارویی قرار می‌گیرد و پس از آن روند درمان متوقف می‌شود. اما در مراکز درمانی مانند "خانه سلامت افشار"، بیمار پس از دو هفته تازه وارد مرحله اصلی درمان می‌شود. در اینجا گروه‌های همتا بخشی از نابسامانی روحی بیمار را مدیریت می‌کنند و از طریق جلسات گروهی و خصوصی، او را به شناخت و خودآگاهی می‌رسانند.

زرین در پایان گفت: هدف همه ما در "خانه سلامت افشار" این است که بتوانیم در جامعه‌ای پر از آسیب، لبخند رضایت را به چهره بیماران و خانواده‌هایشان بازگردانیم. اعتیاد فقط بیماری یک فرد نیست، بلکه رنج یک خانواده است و هر بار که بیماری با امید و حال خوب از مرکز خارج می‌شود، ما احساس می‌کنیم رسالتمان را انجام داده‌ایم.

