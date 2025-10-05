خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز چهل و پنجمین جشنواره قرعه کشی بزرگ حساب های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه

آغاز چهل و پنجمین جشنواره قرعه کشی بزرگ حساب های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه
کد خبر : 1696011
لینک کوتاه کپی شد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

چهل‌وپنجمین جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه برای دوره یک‌ساله (۱ مهر ۱۴۰۳ تا پایان مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود و در مجموع جوایزی شامل مبالغ ۲۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ و ۱۰ میلیون تومان به برندگان اهدا خواهد شد. متقاضیان برای شرکت باید حسابشان در روز قرعه‌کشی مفتوح باشد و حداقل موجودی تعیین‌شده را طی ۹۰ روز متوالی حفظ کنند.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، حساب قرض‌الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن، وجوه خود را بدون قصد انتفاع و با هدف خیرخواهانه ودریافت خدمات بانکی، نزد بانک تودیع کرده و بانک از محل منابع تودیعی در این حساب ها (پس از کسر سپرده قانونی مربوط)، نسبت به اعطای وام قرض الحسنه به اقشار نیازمند و اعطای جوایز قرعه‌کشی به دارندگان این  حساب ها اقدام می‌کند.  

تعریف حساب قرض الحسنه پس انداز

به حساب هایی اطلاق می شود که سودی به آن ها تعلق نگرفته و بانک استرداد مبالغ تودیعی در این حساب ها را تعهد و تضمین می نماید. جذب منابع در این حساب‌ها در قالب قرارداد قرض انجام شده و صاحب حساب به عنوان قرض دهنده (دائن) و بانک به عنوان قرض گیرنده (مدیون) می باشد. به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها میتوانند از جوایز ارزنده قرعهکشی این حسابها بهرهمند شوند. این دسته از حساب ها به عنوان منابع ارزان قیمت برای بانک از اهمیت بسزایی برخوردارند .

جشنواره چهل و پنجمین مرحله قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز ریالی‌-ارزی بانک سپه 

 اهداف کلی برگزاری جشنواره

ترویج و توسعه بانکداری اسلامی

تمرکز بر احیای سنت قرض‌الحسنه و گسترش آن در سطح جامعه

تجهیز منابع قرض‌الحسنه و رفع احتیاجات ضروری و معیشتی آحاد جامعه و مشتریان با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، ازدواج، درمان و ودیعه مسکن و ...

شفاف سازی و رفع ابهام از مصارف قرض الحسنه با ارایه گزارش عملکرد مصارف قرض الحسنه از محل منابع تجهیز شده

افزایش سهم منابع ارزان قیمت در ترکیب منابع و کاهش قیمت تمام شده پول

 ترویج بانکداری دیجیتال با افتتاح حساب قرض الحسنه به صورت غیرحضوری در امید بانک

شرایط شرکت در قرعه‌کشی و برگزاری جشنواره

دوره قرعه کشی‌ حساب های قرض الحسنه پس انداز از اول مهر ماه 1403 لغایت پایان مهرماه 1404

شرایط حساب برای شرکت در قرعه‌کشی‌، مفتوح بودن حساب در روز قرعه‌کشی و داشتن حداقل موجودی 2.000.000 ریال برای حساب‌های ریالی و 100دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر برای حساب‌های ارزی

‌نحوه محاسبه امتیاز حساب‌، به ازای هر 000ر500 ریال در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ریالی و به ازای هر 5 دلار در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ارزی

شرایط لازم برای بهره‌مندی از جایزه قرعه کشی‌، حفظ حداقل موجودی فوق‌الذکر طی 90 روز متوالی در طی دوره قرعه‌کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی (پایان مهرماه 1404) 

در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص: 

چنانچه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده تر باشد، این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک، متناسب با سهم الشرکه، به شریک وی اعطاء می‌شود. 

درصورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد، صرفاً جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطاشده و جایزه ای به حساب انفرادی شخص مزبور، تعلق نمی‌گیرد. 

جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

 2100 جایزه 250 میلیون تومانی

 2100 جایزه 100 میلیون تومانی

 2100 جایزه 50 میلیون تومانی

 2100 جایزه 25 میلیون تومانی

 2100 جایزه 10 میلیون تومانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی