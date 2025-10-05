اهداف کلی برگزاری جشنواره

ترویج و توسعه بانکداری اسلامی

تمرکز بر احیای سنت قرض‌الحسنه و گسترش آن در سطح جامعه

تجهیز منابع قرض‌الحسنه و رفع احتیاجات ضروری و معیشتی آحاد جامعه و مشتریان با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، ازدواج، درمان و ودیعه مسکن و ...

شفاف سازی و رفع ابهام از مصارف قرض الحسنه با ارایه گزارش عملکرد مصارف قرض الحسنه از محل منابع تجهیز شده

افزایش سهم منابع ارزان قیمت در ترکیب منابع و کاهش قیمت تمام شده پول

ترویج بانکداری دیجیتال با افتتاح حساب قرض الحسنه به صورت غیرحضوری در امید بانک

شرایط شرکت در قرعه‌کشی و برگزاری جشنواره

دوره قرعه کشی‌ حساب های قرض الحسنه پس انداز از اول مهر ماه 1403 لغایت پایان مهرماه 1404

شرایط حساب برای شرکت در قرعه‌کشی‌، مفتوح بودن حساب در روز قرعه‌کشی و داشتن حداقل موجودی 2.000.000 ریال برای حساب‌های ریالی و 100دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر برای حساب‌های ارزی

‌نحوه محاسبه امتیاز حساب‌، به ازای هر 000ر500 ریال در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ریالی و به ازای هر 5 دلار در هر روز یک امتیاز برای حساب‌های ارزی

شرایط لازم برای بهره‌مندی از جایزه قرعه کشی‌، حفظ حداقل موجودی فوق‌الذکر طی 90 روز متوالی در طی دوره قرعه‌کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی (پایان مهرماه 1404)

در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص:

چنانچه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده تر باشد، این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک، متناسب با سهم الشرکه، به شریک وی اعطاء می‌شود.

درصورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد، صرفاً جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطاشده و جایزه ای به حساب انفرادی شخص مزبور، تعلق نمی‌گیرد.

جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

2100 جایزه 250 میلیون تومانی

2100 جایزه 100 میلیون تومانی

2100 جایزه 50 میلیون تومانی

2100 جایزه 25 میلیون تومانی

2100 جایزه 10 میلیون تومانی