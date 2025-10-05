جوایز چهل و پنجمین قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز بانک سپه اعلام شد
جوایز چهل و پنجمین مرحله قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پسانداز ریالی-ارزی بانک سپه با 2100 جایزه 250 میلیون تومانی و هزاران جایزه ارزنده دیگر با شعار "باران امید"اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، چهل و پنجمین قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرضالحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهرهمندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان آغاز شد.
جوایز قرعه کشی چهل و پنجمین جشنواره بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه شامل 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی، 2100 جایزه 25 میلیون تومانی و 2100 جایزه 10 میلیون تومانی میباشد. علاقمندان میتوانند با حداقل موجودی حسابهای ریالی قرضالحسنه پسانداز به میزان 200 هزار تومان و حسابهای ارزی 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزها در این قرعهکشی شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، هر 50 هزار تومان در هر روز، یک امتیاز برای حسابهای ریالی و هر 5 دلار در هر روز یک امتیاز برای حسابهای ارزی محاسبه می شود. هر حساب دارای موجودی بیشتر با مدت زمان طولانیتر، از شانس بالاتری در قرعهکشی برخوردار خواهد بود.
همچنین شرط اعطای جایزه، حفظ حداقل موجودی طی 90 روز متوالی در طی دوره قرعه کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی است.