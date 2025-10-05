دانشبنیانهای صوری با محصولات بیکیفیت، صنعت نفت را زمینگیر کردهاند
مدیرعامل "نوید کهربا انرژی"، با اشاره به فرآیندهای طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز، دولت را به «بزرگترین دلال بازار» تشبیه کرد و هشدار داد که بروکراسیهای دستوپاگیر داخلی، نه تنها صنعت نفت را متضرر کرده، بلکه بازار قاچاق تجهیزات را نیز رونق بخشیده است.
نوید حکیمیان، مدیرعامل شرکت "نوید کهربا انرژی"، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا به تشریح مشکلات و چالشهای بخش خصوصی در تأمین تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و خواستار تجدیدنظر جدی در قوانین داخلی شد.
وی با بیان اینکه این شرکت ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه واردات و نصب تجهیزات از اروپا، آمریکا و ژاپن دارد، گفت: سهم بخش خصوصی در این بازار عظیم حتی به یک درصد هم نمیرسد. این صنعت آنقدر وسیع است که حتی با همه توان، سهم بیشتری نمیتوانیم داشته باشیم.
مدیرعامل "نوید کهربا انرژی" با اشاره به تحریمها اظهار کرد: متأسفانه هیچ حمایتی برای انتقال تکنولوژی به داخل وجود ندارد. در حالی که میتوانستیم ظرف پنج تا ده سال به خودکفایی برسیم، آنقدر موانع ایجاد میکنند که بخش خصوصی دلسرد میشود.
مانع اصلی سرمایهگذاری تحریمهاست
وی با یادآوری سابقه شرکتهای خارجی در ایران گفت: بعد از تحریمهای سال ۸۸، صنعت نفت و پتروشیمی متوجه خیانت غرب شد. پیمانکارانی مانند توتال که در ایران پروژه داشتند، از ارائه اسناد فنی شامل دیتا شیتها، نقشهها و پارتنامبرهای اصلی خودداری کردند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از سختگیریهای داخلی گفت: اروپاییها تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارند، به شرطی که در لیست تحریمهای آمریکا قرار نگیرند اما در داخل کشور، موانعی ایجاد شده که عملاً ما را بیشتر از خارج تحریم میکند یا باید سرمایه هنگفتی بدون تضمین بازگشت هزینه صرف کنیم، یا خودمان را بدون هیچ حمایتی فدا کنیم.
حکیمیان بیان کرد: این ادعا که تولید داخل و دانشبنیان هستند دروغ محض است. جز ایجاد تأخیر در پروژهها هیچ خروجی نداشتهاند. تنها مانع واردات کالاهای باکیفیت شده و صنعت را متضرر کردهاند.
وی افزود: برای نمونه، شیر کنترل (نوعی شیر صنعتی) و تجهیزاتی که از سال ۱۹۷۸ در پتروشیمیهای بندر امام و رازی نصب شده، هنوز کار میکنند اما کالاهای بیکیفیت فعلی کمتر از یک سال عمر دارند و تعویض آنها میلیونها یورو هزینه روی دست صنعت گذاشته است.
قوانین دستوپاگیر، عامل رونق قاچاق
مدیرعامل نوید کهربا انرژی، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را یکی دیگر از مشکلات جدی دانست و گفت: ما در صنعت نفت زمان محدودی برای تحویل تجهیزات داریم، اما ثبت سفارش ۶ ماه و تخصیص ارز ۴ تا ۵ ماه طول میکشد. یعنی یک سال صرف یک ثبت سفارش میشود. در این شرایط برخی شرکتهای غیرمرتبط ارز تخصیص میگیرند و ما مجبور میشویم کالاها را به شکل F.O.B تحویل بگیریم. همین مسئله بازار قاچاق را رونق داده است.
به جای حمایت، مانعتراشی میکنند
حکیمیان تأکید کرد: ما تاجران حاضر به خرید با ارز آزاد هستیم، فقط اجازه دهند کارمان را انجام دهیم اما موانع داخلی آنقدر زیاد است که بزرگترین دلال بازار عملاً دولت شده است. ما مطمئنیم در خارج از کشور توان موفقیت داریم، اما در داخل، به جای حمایت تنها با مانعتراشی روبهرو هستیم.
وی تصریح کرد: از مسئولان میخواهیم ما را به حال خودمان رها کنند و اجازه دهند با منابع مالی خودمان تجهیزات وارد کنیم، بدون اینکه در ترخیص کالا و چرخه کاری بخش خصوصی مانعتراشی کنند. بخش خصوصی بسیار کوچک است اما میتواند نقشی اساسی در پیشبرد صنعت داشته باشد، به شرط آنکه آزار و اذیتها متوقف شود.