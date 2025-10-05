مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، با صدور پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان و کارکنان این مجموعه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن "هفته نیروی انتظامی" فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مجاهدتها، جانفشانیها و فداکاریهای بیوقفه آحاد فرماندهان و کارکنان شریف و خدوم فراجا است که ستون مستحکم امنیت و حافظان نظم و قانون جامعه به شمار میروند و در همراهی و همافزایی با سایر نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور، مجاهدانه، صادقانه و هوشمندانه زمینه برقراری حاکمیت نظم و هنجارهای اجتماعی را در کشور عزیزمان فراهم نمودهاند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره در خط مقدم حفظ و حراست از امنیت و آرامش جامعه ایستاده و با هوشیاری، شجاعت و اخلاق، حفاظت از جان، مال و عزت مردم شریف کشورمان را به عنوان رسالتی خطیر بر عهده دارد.
بیتردید رشد، اعتلا، پیشروندگی و شکوفایی همهجانبه میهن عزیزمان تنها در سایهسار امنیت پایدار میسر و ممکن میشود؛ سرمایه گرانبهایی که مرهون خون شهدای پرافتخار و حاصل مجاهدتهای خالصانه مدافعان امنیت کشور، به ویژه پلیس قهرمان و غیور کشور است.
خاضعانه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، ایثارگران و جانبازان ارجمند فراجا، فرا رسیدن این مناسبت فرخنده را صمیمانه به تمامی کارکنان گرانقدر فراجا تبریک و تهنیت عرض نموده و با قدردانی صمیمانه از تلاشهای ارزنده و خدمات ماندگار و افتخارآمیز آنان، موفقیت، سربلندی و سرافرازی روزافزون پلیس مردمی و مقتدر را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و تحت هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) از پیشگاه ایزد منان مسالت دارم.
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه