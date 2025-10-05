خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت
کد خبر : 1695851
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر‌عامل بانک سپه، با صدور پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان و کارکنان این مجموعه تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن "هفته نیروی انتظامی" فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مجاهدت‌ها، جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های بی‌وقفه آحاد فرماندهان و کارکنان شریف و خدوم فراجا است که ستون مستحکم امنیت و حافظان نظم و قانون جامعه به شمار می‌روند و در همراهی و هم‌افزایی با سایر نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور، مجاهدانه، صادقانه و هوشمندانه زمینه‌ برقراری حاکمیت نظم و هنجارهای اجتماعی را در کشور عزیزمان فراهم نموده‌اند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره در خط مقدم حفظ و حراست از امنیت و آرامش جامعه ایستاده و با هوشیاری، شجاعت و اخلاق‌، حفاظت از جان، مال و عزت مردم شریف کشورمان را به عنوان رسالتی خطیر بر عهده دارد.

بی‌‌تردید رشد، اعتلا، پیشروندگی و شکوفایی همه‌جانبه میهن عزیزمان تنها در سایه‌سار امنیت پایدار میسر و ممکن می‌شود؛ سرمایه‌ گران‌بهایی که مرهون خون شهدای پرافتخار و حاصل مجاهدت‌های خالصانه مدافعان امنیت کشور، به ویژه پلیس قهرمان و غیور کشور است.

خاضعانه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، ایثارگران و جانبازان ارجمند فراجا، فرا رسیدن این مناسبت فرخنده را صمیمانه به تمامی کارکنان گرانقدر فراجا تبریک و تهنیت عرض نموده و با قدردانی صمیمانه از تلاش‌های ارزنده و خدمات ماندگار و افتخارآمیز آنان، موفقیت، سربلندی و سرافرازی روزافزون پلیس مردمی و مقتدر را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و تحت هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از پیشگاه ایزد منان مسالت دارم.

                                                                                                      آیت اله ابراهیمی

                                                                                                  مدیرعامل بانک سپه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی