نجارزاده در این مجمع با قدردانی از حمایت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظام بانکی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختار مالی، دیجیتال‌سازی خدمات و تمرکز بر فعالیت‌های مشتری‌محور تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته، آن‌ها را نه ضعف بلکه «تجربه‌هایی ارزشمند برای بازآفرینی ساختار مالی بانک» دانست و گفت:«مدیریت نقدینگی در بانک ملی ایران به عنوان اولویت اصلی تعریف شده و اقدامات بنیادینی در بازسازی ساختار مالی بانک صورت گرفته است.»

پروژه بانکداری جامع، ستون تحول عملیاتی بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران اجرای پروژه «بانکداری جامع» را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سه سال اخیر دانست و افزود:«این پروژه با رویکرد مشتری‌محور و در سه حوزه بانکداری تجاری، شرکتی و خرد پیاده‌سازی شده و ضمن بهبود مدیریت نقدینگی، موجب افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی شده است.»

وی تأکید کرد: این طرح با پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات، زمینه‌ساز یکپارچگی خدمات، افزایش سرعت و دقت عملیات بانکی و ارتقای تجربه مشتریان شده است.

حرکت به‌سوی بانکداری دیجیتال و ایجاد نئوبانک

نجارزاده با اشاره به گذار بانک ملی از مدل‌های سنتی به سمت یک اکوسیستم یکپارچه بانکی گفت:«در مرکز این تحول، مشتری قرار دارد. این رویکرد ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، موجب افزایش رضایت ذی‌نفعان شده و بستر ایجاد نئوبانک را فراهم کرده است. با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بانک ملی به الگوی بانکداری دیجیتال در منطقه تبدیل خواهد شد.»

وی افزود: «دیجیتال‌سازی فعالیت‌ها نه تنها هزینه‌های شعبه‌داری را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را در سراسر کشور تسهیل می‌کند. هدف ما، ارتقای تجربه مشتری و رساندن سرعت و کیفیت خدمات به سطح استانداردهای جهانی است.»

واگذاری ۷۰ همت از دارایی های مازاد در راستای خروج از بنگاه‌داری

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر عزم جدی بانک برای خروج از بنگاه‌داری گفت:

«طی سه سال اخیر، بیش از ۷۰ همت از دارایی‌های مازاد و غیرمولد واگذار شده است که این اقدام، بزرگ‌ترین گام در تاریخ بانک برای رهایی از بنگاه‌داری محسوب می‌شود.»

وی افزود: «در ادامه این مسیر، واگذاری هلدینگ شفا دارو و مجموعه بهشهر نیز در دستور کار قرار دارد تا منابع بانک به طور کامل به سمت تسهیلات‌دهی و خدمات بانکی هدایت شود. این استراتژی، ترازنامه بانک را متوازن‌تر کرده و ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد.»

تحول در ساختار شعب و مدیریت منابع انسانی

نجارزاده با اشاره به رویکرد جدید بانک ملی در حوزه مدیریت شعب و منابع انسانی گفت:«اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش تفویض اختیار به شعب، توسعه خدمات غیرحضوری و ادغام شعب غیربهینه از جمله اقداماتی است که منجر به چابک‌سازی بانک و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در سطح مناطق شده است.»

جانشین‌پروری و جوان‌سازی، کلید پویایی بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه «جانشین‌پروری و جوان‌سازی نیروی انسانی کلید بقای بانک است»، افزود:

«میانگین سنی معاونان و روسای ادارات به شکل قابل توجهی کاهش یافته و سامانه‌های مدیریت دانش و استعداد برای شناسایی و پرورش نیروهای جوان ایجاد شده است.»

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «این رویکرد بر پایه شایسته‌سالاری استوار بوده و هدف آن، تربیت نسلی خلاق، توانمند و متعهد برای هدایت بانک ملی ایران در مسیر رشد پایدار و نوآوری است.»