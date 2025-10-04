شکاف بزرگ در سهم تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۴

آمار جدید در شهریور ماه از سهم خودروسازان در تولید خودروهای سواری نشان می‌دهد ایران‌خودرو با رشد مستمر از فروردین تا شهریور، سهم خود را به ۶۱/۷٪ رسانده؛ رقمی که بیش از سه‌برابر سهم سایپا (۲۱/۲٪) است.

در همین حال، خودروسازان خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و بهمن‌موتور مجموعا کمتر از ۱۳ درصد از تولید کشور را در اختیار دارند و روند نزولی آن‌ها در ماه‌های اخیر ادامه دارد.

علت اصلی این تغییر توازن و تفاوت معنادار، برنامه‌محوری، نظم تولید، اجرای برنامه‌های بهره‌وری و تمرکز ایران‌خودرو بر افزایش تیراژ در محصولات پرفروش است. عواملی که طی سال جاری به رشد تیراژ و افزایش سهم بازار انجامیده است.

انتهای پیام/