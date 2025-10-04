شکاف بزرگ در سهم تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۴
ایرانخودرو با رشد مستمر از فروردین تا شهریور، سهم خود را به ۶۱/۷٪ رسانده؛ رقمی که بیش از سهبرابر سهم سایپا (۲۱/۲٪) است.
در همین حال، خودروسازان خصوصی شامل مدیرانخودرو، کرمانموتور و بهمنموتور مجموعا کمتر از ۱۳ درصد از تولید کشور را در اختیار دارند و روند نزولی آنها در ماههای اخیر ادامه دارد.
علت اصلی این تغییر توازن و تفاوت معنادار، برنامهمحوری، نظم تولید، اجرای برنامههای بهرهوری و تمرکز ایرانخودرو بر افزایش تیراژ در محصولات پرفروش است. عواملی که طی سال جاری به رشد تیراژ و افزایش سهم بازار انجامیده است.