علی جباری در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ضمن آرزوی توفیق برای خدمتگزاران دولت و تجلیل از عملکرد همکاران بیمه ایران در ماههای اخیر، گفت: بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور و خاورمیانه، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با تدبیر و دستور مقام معظم رهبری تحت حاکمیت دولت باقی ماند تا پشتوانه‌ای مطمئن برای ملت ایران باشد.

وی با اشاره به نقش بیمه ایران در دوران دفاع مقدس افزود: در ۸ سال جنگ تحمیلی، بیمه ایران خطر جنگ را برای کشتی‌ها پوشش داد و در جنگ ۱۲ روزه نیز با همان رویکرد به فعالیت خود ادامه داد. این شرکت حتی یک روز تعطیل نشد و هیچ خللی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشد.

جباری خاطرنشان کرد: از روز سوم جنگ ۱۲روزه با حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، خطر جنگ برای منازل مسکونی و بدنه خودروهابا هدفع رفع نگرانی مردم و بازگرداندن آرامش به جامعه توسط بیمه ایران تحت پوشش قرار گرفت. در این راستا و در کنار ارائه تمامی خدمات بیمه ای به ذینفعان، خسارت‌ وارده به تمامی اتومبیل‌ها نیز در سراسر کشور توسط بیمه ایران در کوتاه‌ترین زمان ارزیابی صورت گرفت.

مدیرعامل بیمه ایران به دیگر اقدامات این شرکت در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: متصدیان حمل‌ونقل که امانتدار مردم بودند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. همچنین آتش‌نشان‌های داوطلب و اتوبوس‌های شرکت واحد که وظیفه تخلیه تهران را بر عهده داشتند نیز بیمه شدند. بیمه ایران با قدرت در این روزهای سخت حضور داشت و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکرد.

وی در ادامه تأکید کرد: دشمنان در این ایام تلاش داشتند اعتماد عمومی را از مردم سلب کنند اما بیمه ایران با اقدامات مؤثر خود اجازه نداد این توطئه به ثمر بنشیند. ما در راستای پاسداشت خون شهدا و صیانت از اعتماد مردم، همواره در کنار ملت ایستاده‌ایم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشورگفت: اکنون که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، بیمه ایران رسالت خود را ادامه می‌دهد. این شرکت حوزه‌های راهبردی همچون فولاد، حمل‌ونقل و انرژی را تحت پوشش قرار داده و می‌کوشد با خدمات نوآورانه و بی‌نظیر، رضایت و آرامش خاطر مردم را تأمین کند و امیدواریم با اتکا به ظرفیت‌های گسترده بیمه ایران، گام‌های بلندی در پیشبرد اهداف کشور برداشته شود.

