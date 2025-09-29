اندیشه جاوید، معاون امور مناطق برق شمال غرب تهران، در این مراسم با تاکید بر تغییر پارادایم انرژی در کشور و ضرورت استفاده از برق خورشیدی گفت: «نکته جالب در نیروگاه خورشیدی کروز این است که به‌صورت کامل توسط پتانسیل داخل این شرکت انجام شده است. حداقل در شهر تهران تاکنون افتتاح نیروگاه خورشیدی به این شکل پیش نرفته است و این نکته را باید به کروز تبریک گفت.»

شرکت صنایع تولیدی کروز با 14 هزار نیرو و میانگین تولید سالانه بیش از 50 میلیون قطعه، یکی از تولیدکنندگان بزرگ بخش خصوصی و از پیشگامان صنعت است. این شرکت برای حل مشکلات تولیدی ناشی از قطعی برق 72 ساعته صنایع در هفته، هم‌اکنون به سوی تامین برق از منابع تجدیدپذیر و قابل اتکا پیش می‌رود. بهره‌گیری از انرژی پاک و همراهی با روندهای جهانی صنایع از دیگر اهداف شرکت کروز است.

حسین مزینانی، مدیر منطقه برق آزادی، در حاشیه این مراسم با تاکید بر جایگاه پیشتاز کروز گفت: «شرکت کروز با تمام توان و قوا وارد بحث انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. می‌توان گفت شرکت کروز پرچمدار صنایع تهران در راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی است. تا جایی که در همین مدت کوتاهی که کروز در حال انجام این پروژه بود، اسم کروز در صنایع ورد زبان شد تا مثل کروز به این سمت بروند.» وی در ادامه، بر ضرورت توسعه پروژه‌ نیروگاه خورشیدی این شرکت تاکید کرد و گفت: «در صورتی که صنایع بزرگ بتوانند خود را از طریق راهکارهای متعدد به خودکفایی برسانند، کمک بسیار بزرگی به برق کشور خواهند کرد.»

سیاست‌های کروز در زمینه مدیریت انرژی با تمرکز بر اهداف محیط‌زیستی، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار تدوین شده است و با اجرای فاز نخست پروژه، بخش قابل توجهی از آن محقق می‌شود؛ با راه اندازی فاز اول پروژه انتظار می‌رود سالانه شاهد کاهش 14 تن آلایندگی دی‌اکسید کربن، کاهش 43 تن آلایندگی دی‎اکسید گوگرد و صرفه جویی در مصرف 360 هزار لیتر گازوئیل باشیم که کمک بزرگی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.

کروز با ادامه این پروژه در سال‌های آتی، هم تولید و اشتغال را تضمین می‌کند و هم می‌تواند به یکی از الگوهای صنعتی دوستدار محیط‌زیست در ایران تبدیل شود

