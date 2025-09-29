شرکت صفاشیر پارس جایزه روز ملی صنعت و معدن را دریافت کرد

به گزارش ایلنا؛ این مراسم با هدف تقدیر از شرکت‌ها و مدیران برگزیده بخش صنعت و معدن در تهران برگزار شد و علیرضا ریاضت، مدیرعامل صفاشیر پارس، این جایزه را دریافت کرد.

مقامات حاضر در این مراسم بر اهمیت نوآوری و توسعه تولید داخلی در ارتقای رقابت‌پذیری صنعت کشور تأکید کردند. این رویداد سالانه به منظور تجلیل از نقش‌آفرینان اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایران برگزار می‌شود.

