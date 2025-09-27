در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت؛
اهدای بیش از 11 هزار بسته لوازم التحریر در قالب طرح "پویش مهر بانک سپه"
بانک سپه در قالب طرح "پویش مهر" بیش از 11 هزار بسته لوازم التحریر به دانشآموزان مناطق محروم و کم برخوردار کشور اهدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، این بانک در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و برقراری عدالت آموزشی، امسال نیز با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش استانها و مناطق کشور با شناسایی دانشآموزان کم بضاعت، نسبت به تهیه و توزیع 11 هزار و 347 بسته لوازم التحریر شامل کیف و نوشت افزار در سراسر کشور اقدام کرد.
مراسم ارسال بستههای لوازم التحریر اهدایی بانک سپه به دانشآموزان مناطق کمبرخوردار استان تهران نیز صبح امروز با حضور دکتر خسرو فرحی رئیس هیات مدیره بانک، در محل باشگاه فرهنگی و ورزشی کارکنان برگزار و 2 هزار و 400 بسته لوازمالتحریر برای توزیع در مناطق محروم و کمبرخوردار استان تهران اختصاص یافت.
رئیس هیات مدیره بانک سپه در این مراسم هدف از برگزاری پویش مهر بانک سپه را ترویج ارزشهای والای اخلاقی و معنوی، فراهم کردن دسترسی برابر به ملزومات تحصیلی و کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف کشور و ایفای مسئولیتهای اجتماعی بانک برشمرد.