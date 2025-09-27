خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت؛

اهدای بیش از 11 هزار بسته لوازم التحریر در قالب طرح "پویش مهر بانک سپه"

اهدای بیش از 11 هزار بسته لوازم التحریر در قالب طرح "پویش مهر بانک سپه"
کد خبر : 1692222
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سپه در قالب طرح "پویش مهر" بیش از 11 هزار بسته لوازم التحریر به دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار کشور اهدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و برقراری عدالت آموزشی، امسال نیز با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق کشور با شناسایی دانش‌آموزان کم‌ بضاعت، نسبت به تهیه و توزیع 11 هزار و 347 بسته لوازم التحریر شامل کیف و نوشت افزار در سراسر کشور اقدام کرد.

مراسم ارسال بسته‌های لوازم التحریر اهدایی بانک سپه به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار استان تهران نیز صبح امروز با حضور دکتر خسرو فرحی رئیس هیات مدیره بانک، در محل باشگاه فرهنگی و ورزشی کارکنان برگزار و 2 هزار و 400 بسته لوازم‌التحریر برای توزیع در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان تهران اختصاص یافت.

رئیس هیات مدیره بانک سپه در این مراسم هدف از برگزاری پویش مهر بانک سپه را ترویج ارزش‌های والای اخلاقی و معنوی، فراهم کردن دسترسی برابر به ملزومات تحصیلی و کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف کشور و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک برشمرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی