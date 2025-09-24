امضای تفاهمنامه همکاری میان شهرداری و اتاق اصناف تهران
رستگار: شهرداری آینه تمامنمای جامعه است
به گزارش ایلنا؛ با حضور شهردار تهران، رئیس اتاق اصناف تهران، جمعی از روسای اتحادیههای صنفی، نمایندگان مجلس و قرارگاه ثارالله، تفاهمنامه همکاری میان شهرداری و اتاق اصناف تهران به امضاء رسید؛ تفاهمنامهای که هدف آن رفع چالشهای صنفی و ایجاد زمینه همکاریهای مشترک میان دو نهاد اثرگذار است.
صبح روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴، اتاق اصناف تهران میزبان علیرضا زاکانی، شهردار تهران و هیات همراه او بود. در این آیین که با حضور شمار قابل توجهی از روسای اتحادیههای صنفی، اعضای هیات امنای بازار بزرگ تهران و نمایندگانی از قرارگاه ثارالله و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تفاهمنامهای مهم میان اتاق اصناف تهران و شهرداری تهران به امضا رسید.
این تفاهمنامه پس از چندین ماه تلاش و پیگیری مستمر از سوی اتاق اصناف تهران نهایی شد و توسط حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران امضا گردید. هدف اصلی این توافق، تسهیل امور صنفی و رفع چالشهای موجود در حوزه اصناف است.
در جریان این مراسم، حمیدرضا رستگار ضمن قدردانی از زحمات شهردار تهران و شهرداران مناطق، انعقاد این تفاهمنامه را حاصل ماهها تلاش دانست و ابراز امیدواری کرد بخش قابل توجهی از مشکلات صنوف شهر تهران با اجرای این توافق برطرف شود. وی با اشاره به نقش شهرداری در مدیریت شهری، آن را «آینه تمامنمای جامعه» خواند و تاکید کرد که از اتفاقاتی که در سطح و زیر پوست شهر رخ میدهد نمیتوان به سادگی عبور کرد.
این مراسم با حضور مسئولان ارشد از جمله پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ سردار دینی، معاون قرارگاه ثارالله؛ داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست؛ سجاد محمدعلینژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری تهران؛ و شادی مالکی از سازمان تاکسیرانی برگزار شد. همچنین شماری از روسای اتحادیههای صنفی و اعضای هیات امنای بازار بزرگ تهران در این آیین حضور داشتند.
پس از امضای تفاهمنامه، جمعی از روسای اتحادیههای صنفی در حضور معاونین شهرداری و رئیس اتاق اصناف تهران به بیان پرسشها و طرح چالشهای موجود در حوزههای کاری خود پرداختند. بر اساس توافق صورتگرفته، مقرر شد جلساتی تخصصی در خصوص هر یک از موارد مطرحشده برگزار شود تا راهکارهای عملی برای رفع مشکلات صنوف تدوین و اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.