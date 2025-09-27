در قالب انعقاد یک تفاهمنامه دوجانبه:
بانک تجارت و دانشگاه تهران همکاری خود را گسترش دادند
بانک تجارت با امضای تفاهمنامه گسترش سطح همکاری با دانشگاه تهران، محصولات و خدمات خود تحت عنوان "بسته ارزش دانشگاهیان" را به اساتید، اعضای هیاتعلمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران ارائه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیضآثار، مدیرعامل این بانک در مراسم انعقاد تفاهمنامه با اشاره به اینکه ارتباط و تعامل با دانشگاه تهران برای بانک تجارت یک سابقه ارزشمند و مایه افتخار است گفت: اعتقاد داریم که فارغ از تفاهمنامه فیمابین، سطح همکاری بانک تجارت با دانشگاه تهران میتواند بسیار گسترده و در زمینههای مختلف پیگیری شود.
وی افزود: باید توجه داشت که تعامل بانک تجارت با هیچ مجموعهای به ویژه مجموعههای دانشگاهی نمیتواند در کوتاهمدت به نتیجه مورد انتظار منجر شود و اینگونه تفاهمنامهها در بلندمدت نتایج ارزشمند خود را نشان خواهد داد.
دکتر اخلاقی خاطرنشان کرد: نگاه بانک تجارت در همکاری با جامعه دانشگاهی کشور هیچگاه هزینه- فایدهای نبوده و هدفی بزرگتر و بلندمدت را مد نظر داشتهایم و این هدف چیزی جز ارائه خدمات به دانشجویان بهعنوان آیندهسازان این کشور و ایجاد ذهنیت مثبت از بانک در اذهان دانشجویان نیست.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: رویکرد ما در این تفاهمنامه همانند گذشته بر پایه تعاملی است که منافع دو طرف را در بلندمدت تامین کرده و همچنان برای جلب اعتماد دانشگاه تهران تلاش خواهیم کرد. در این مسیر تمام ظرفیت بانک تجارت در مسیر جلب رضایت و پاسخگویی به انتظارات دانشگاه تهران معطوف شده و همچنان در خدمت اساتید، اعضای هیاتعلمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران خواهیم بود.
نقش ماندگار دانشگاه تهران در فرهنگسازی بانکداری الکترونیک
نایبرییس هیاتمدیره بانک تجارت نیز در این جلسه گفت:بانک تجارت و دانشگاه تهران در سال 83 پیشگام ایجاد شهرکهای بانکداری الکترونیک در محیطهای دانشگاهی بودند و تجارت کارت جوان سالهای متمادی در محیط دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفت. بهواقع میتوان گفت خدمتی که دانشگاه تهران در آن زمان برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک کرد بینظیر بود.
حمیدرضا شریفیان فرهنگسازی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را هدف اصلی بانک تجارت از ایجاد شهرکهای بانکداری الکترونیک برشمرد و گفت: استقرار شهرکهای بانکداری الکترونیک در ۱۱۳ دانشگاه کشور، ایجاد شعب و باجههای بانک تجارت در بسیاری از دانشگاههای کشور از جمله ثمرات این اقدام بود و بانک تجارت بهعنوان بانک سازمانی وزارت علوم و دانشگاهها لقب گرفت.
ورود بانک تجارت به حوزه دانشگاهها هوشمندانه بود
رییس دانشگاه تهران نیز به سابقه مثبت همکاری این دانشگاه با بانک تجارت اشاره کرد و گفت: سال 1383 آغاز همکاری دانشگاه تهران با بانک تجارت بود و در آن مقطع زمانی این بانک با تامین درخواستهای دانشگاه بهعنوان بانک سازمانی، خدمات خود را به بالغ بر 30 هزار دانشجوی دانشگاه تهران ارائه کرد.
دکتر محمدحسین امید ورود بانک تجارت به حوزه دانشگاهها را هوشمندانه توصیف کرد و ادامه داد: دانشجویان آیندهسازان کشور هستند و جذب این قشر از جامعه توسط بانک تجارت به نوعی آیندهنگری محسوب میشود. اعتقاد داریم که گسترش خدمات بانک تجارت با دانشگاهها میتواند برای دو طرف منافع متقابل داشته باشد.