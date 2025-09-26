معاون سازمان توسعه تجارت:
پیمانسپاری ارزی کارایی در چرخه اقتصادی ندارد/ همدان دروازه تجارت کشور
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: پیمانسپاری ارزی کارایی در چرخه اقتصادی ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان همدان ، امیر روشن بخش معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالشهای اصلی حوزه صادرات گفت: پیمانسپاری ارزی نتوانسته ارز را به چرخه تولید بازگرداند و به اعتقاد ما این سیاست دیگر کارایی ندارد و باید صادرکنندگان را از این اسارت خارج کنیم.
وی با تأکید بر ضعف در شناسایی بازارهای صادراتی افزود: در حوزه صادرات چندان موفق عمل نکردهایم، در حالیکه شرکتهای کوچکمقیاس عملکرد بهتری در تجارت جهانی داشتهاند.
روشن بخش تصریح کرد: صادرات در کشور به اندازه کافی جدی گرفته نشده و لازم است فرایندهای صادراتی بهطور جدی برای فعالان اقتصادی ساده سازی شود.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به ظرفیتهای همدان اظهار داشت: استان همدان دروازه تجارت کشور است و پیشینه تاریخی در این عرصه دارد و با حضور نمایندگان استان در کمیسیونهای اقتصادی، بودجه و صنعت مجلس، میتواند اثرگذاری قوی در مسیر توسعه صادرات داشته باشد.