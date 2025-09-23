به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این مسابقه از دانش‌آموزان دعوت می‌شود تا با کمک خلاقیت و ایده‌های نو از لوازم‌التحریر و ابزار آموزشی خود عکاسی کنند.

آثار ارسالی می‌تواند شامل چیدمان‌های ابتکاری، طراحی‌های متفاوت یا هر نوع ایده نو و الهام‌بخش باشد. علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر خود را تا تاریخ 10 مهر ماه سال جاری در پیام رسان ایتا به شماره 09213551316 ارسال کنند. به برگزیدگان این رویداد فرهنگی-هنری، جوایز ارزشمندی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

