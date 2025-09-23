آغاز مسابقه «سرمایه مهر» بیمه معلم ویژه دانشآموزان خلاق
بیمه معلم همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به منظور تقویت نشاط و پویایی در میان دانشآموزان سراسر کشور، مسابقهای با عنوان «سرمایه مهر» برگزار میکند.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، در این مسابقه از دانشآموزان دعوت میشود تا با کمک خلاقیت و ایدههای نو از لوازمالتحریر و ابزار آموزشی خود عکاسی کنند.
آثار ارسالی میتواند شامل چیدمانهای ابتکاری، طراحیهای متفاوت یا هر نوع ایده نو و الهامبخش باشد.
علاقهمندان میتوانند تصاویر خود را تا تاریخ 10 مهر ماه سال جاری در پیام رسان ایتا به شماره 09213551316 ارسال کنند.
به برگزیدگان این رویداد فرهنگی-هنری، جوایز ارزشمندی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.