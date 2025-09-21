خبرگزاری کار ایران
اعطای سه نشان برتر صنعت بانکداری به بانک صادرات ایران در «اجلاس انتخاب ملی»

​بانک صادرات ایران موفق شد در دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایرانی، سه جایزه معتبر ملی و بین‌المللی صنعت بانکداری را از آن خود کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این اجلاس که با عنوان «اجلاس طرح انتخاب ملی» و با حضور جمعی از مقامات، مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شد، «نشان عقاب طلایی مدیریت خلاق در صنعت بانکداری» به محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.

همچنین این بانک به دلیل ارائه بهترین خدمات نوین بانکی موفق به دریافت «گواهینامه بین‌المللی اجلاس مدیریت خلاق سال ۲۰۲۵ انگلستان» شد.

در بخش دیگری از این رویداد، بانک صادرات ایران توانست «نشان ملی رتبه نخست فناوری و تکنولوژی برتر بانکداری الکترونیک با رتبه A» را از سوی اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران (EXPORTEX) کسب کند.

این اجلاس با هدف حمایت از تولیدات و خدمات ملی، توسعه بازار و صادرات، بررسی راهکارهای عبور از تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های نوین شرکت‌های ایرانی برگزار شد.​

 

 

 

