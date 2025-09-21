خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک استاد دانشگاه :

پارس‌نوآ، نخستین خودرو داخلی در دولت چهاردهم

پارس‌نوآ، نخستین خودرو داخلی در دولت چهاردهم
کد خبر : 1689357
لینک کوتاه کپی شد.

یک صاحب نظر صنعت خودرو کشور پارس‌نوآ را محصولی تحلیلی و مهندسی شده در صنعت خودرو ایران دانست و گفت: این خودرو با استفاده از سیستم‌های ایمنی روز و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، نوید تحولی جدی در صنعت خودرو ایران را می‌دهد.

به گزارش ایرنا به نقل از پارس خودرو، امیرحسن کاکایی دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که تولید محصول با این سطح بالای کیفیت در شرایط تحریم، یک دستاورد قابل توجه محسوب می‌شود، افزود: بنابر اطلاعات موجود، در طراحی بدنه پارس‌نوآ، استانداردهای جدید ایمنی رعایت شده و همچنین به فضای داخلی خودرو، راحتی و ارگونومی سرنشینان توجه شده است؛ داشبورد و کنسول با طراحی جدید و مواد باکیفیت ساخته شده‌ تا تجربه رانندگی بهتر و راحت‌تری برای سرنشینان فراهم شود.

وی پارس‌نوآ را نخستین خودرو ایرانی معرفی شده در دوران دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این محصول، نمونه‌ای از تلاش صنعت خودرو برای ارتقای سطح کیفی و فناوری تولیدات داخلی است.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: سیستم‌های ایمنی به‌روز، مصرف بهینه سوخت و طراحی جدید، ویژگی‌های کلیدی این خودرو هستند؛ آن‌طور که در آمار و اعداد ذکر شده بود، پروژه با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی اجرا شده که بیش‌از 50 درصد آن تنها در طی هشت‌ماه اخیر و در زمان مدیریت فعلی پارس‌خودرو تأمین شده است. این امر نشان می‌دهد حتی در شرایط محدود اقتصادی و تحریمی، امکان تولید خودروهای شاخص وجود دارد.

کاکایی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در صنعت خودرو کشور، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها محدودیت‌های جدی در تأمین قطعات و مواد اولیه ایجاد می‌کنند، اما تجربه مهندسی و پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دانش و نوآوری‌های بومی، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد. پارس‌نوآ نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حتی در شرایط محدود اقتصادی و تحریم، امکان تولید خودروهایی با کیفیت و فناوری قابل قبول وجود دارد و بیانگر ظرفیت تطبیق و نوآوری بالای صنعت خودرو ایران است.

این استاد دانشگاه پیشینه پارس‌خودرو در تولید محصولات موفقی مانند خانواده رنو و تجربه سال‌ها فعالیت در صنعت خودرو را ارزشمند دانست و افزود: پارس خودرو با تولید محصولاتی مانند پارس‌تندر توانست استانداردهای کیفیت و دوام را به بازار معرفی کند و پارس‌نوآ با حفظ نقاط قوت محصولات قبلی، مانند قابلیت اطمینان و کیفیت ساخت، و در عین حال افزودن فناوری‌های مدرن و طراحی به‌روز، تجربه موفق گذشته را ادامه داده و آن را به سطحی بالاتر رسانده است.

کاکایی ادامه داد: محصول جدید شرکت پارس‌خودرو نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی می‌توانند با اتکا به تجربه گذشته و نوآوری، محصولات باکیفیت و جذاب ارائه کنند.

وی در پایان گفت: پارس‌نوآ نشان‌دهنده بلوغ مهندسی و توانمندی پارس‌خودرو است. رعایت استانداردهای ایمنی، ارتقای راندمان سوخت، بهینه‌سازی طراحی داخلی و توجه به تجربه کاربری، همه دستاوردهایی هستند که نشان می‌دهند این شرکت قادر است خودروهای داخلی باکیفیت تولید کند. این محصول نمونه‌ای است که حتی در شرایط محدود و تحریمی، با مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری هوشمند، صنعت خودرو ایران می‌تواند محصولات قابل رقابت ارائه کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی