به گزارش ایرنا به نقل از پارس خودرو، امیرحسن کاکایی دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که تولید محصول با این سطح بالای کیفیت در شرایط تحریم، یک دستاورد قابل توجه محسوب می‌شود، افزود: بنابر اطلاعات موجود، در طراحی بدنه پارس‌نوآ، استانداردهای جدید ایمنی رعایت شده و همچنین به فضای داخلی خودرو، راحتی و ارگونومی سرنشینان توجه شده است؛ داشبورد و کنسول با طراحی جدید و مواد باکیفیت ساخته شده‌ تا تجربه رانندگی بهتر و راحت‌تری برای سرنشینان فراهم شود.

وی پارس‌نوآ را نخستین خودرو ایرانی معرفی شده در دوران دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این محصول، نمونه‌ای از تلاش صنعت خودرو برای ارتقای سطح کیفی و فناوری تولیدات داخلی است.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: سیستم‌های ایمنی به‌روز، مصرف بهینه سوخت و طراحی جدید، ویژگی‌های کلیدی این خودرو هستند؛ آن‌طور که در آمار و اعداد ذکر شده بود، پروژه با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی اجرا شده که بیش‌از 50 درصد آن تنها در طی هشت‌ماه اخیر و در زمان مدیریت فعلی پارس‌خودرو تأمین شده است. این امر نشان می‌دهد حتی در شرایط محدود اقتصادی و تحریمی، امکان تولید خودروهای شاخص وجود دارد.

کاکایی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در صنعت خودرو کشور، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها محدودیت‌های جدی در تأمین قطعات و مواد اولیه ایجاد می‌کنند، اما تجربه مهندسی و پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دانش و نوآوری‌های بومی، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد. پارس‌نوآ نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حتی در شرایط محدود اقتصادی و تحریم، امکان تولید خودروهایی با کیفیت و فناوری قابل قبول وجود دارد و بیانگر ظرفیت تطبیق و نوآوری بالای صنعت خودرو ایران است.

این استاد دانشگاه پیشینه پارس‌خودرو در تولید محصولات موفقی مانند خانواده رنو و تجربه سال‌ها فعالیت در صنعت خودرو را ارزشمند دانست و افزود: پارس خودرو با تولید محصولاتی مانند پارس‌تندر توانست استانداردهای کیفیت و دوام را به بازار معرفی کند و پارس‌نوآ با حفظ نقاط قوت محصولات قبلی، مانند قابلیت اطمینان و کیفیت ساخت، و در عین حال افزودن فناوری‌های مدرن و طراحی به‌روز، تجربه موفق گذشته را ادامه داده و آن را به سطحی بالاتر رسانده است.

کاکایی ادامه داد: محصول جدید شرکت پارس‌خودرو نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی می‌توانند با اتکا به تجربه گذشته و نوآوری، محصولات باکیفیت و جذاب ارائه کنند.

وی در پایان گفت: پارس‌نوآ نشان‌دهنده بلوغ مهندسی و توانمندی پارس‌خودرو است. رعایت استانداردهای ایمنی، ارتقای راندمان سوخت، بهینه‌سازی طراحی داخلی و توجه به تجربه کاربری، همه دستاوردهایی هستند که نشان می‌دهند این شرکت قادر است خودروهای داخلی باکیفیت تولید کند. این محصول نمونه‌ای است که حتی در شرایط محدود و تحریمی، با مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری هوشمند، صنعت خودرو ایران می‌تواند محصولات قابل رقابت ارائه کند.

