برنامه لاتاری گرین‌کارت آمریکا از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد تا از طریق قرعه‌کشی سالانه به حدود ۵۰ هزار نفر ویزای مهاجرتی آمریکا را اعطا کند. ویژگی کلیدی آن همیشه «رایگان بودن ثبت‌نام» و «شرایط آسان» بود. این موضوع باعث شده بود که میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف شانس خود را برای برنده شدن امتحان کنند.

برای ایرانیان نیز، لاتاری یکی از معدود راه‌های قانونی و ساده و کم هزینه برای مهاجرت به آمریکا محسوب می‌شد. طبق آمار، هر سال بین ۱ تا ۲ میلیون ایرانی در لاتاری ثبت‌نام می‌کنند و هزاران نفر موفق به دریافت گرین‌کارت می‌شوند.

اما حالا با تغییر جدیدی که از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شده است، حتی همین فرصت رایگان نیز مشمول هزینه شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های آمریکا در زمینه مهاجرت بیش از آنکه بر شعار «آزادی و فرصت برابر» متمرکز باشد، بر ابزارهای محدودکننده و مالی تکیه دارد.

جزئیات تغییر: ثبت‌نام لاتاری ۲۰۲۷ پولی شد!

طبق اصلاحیه منتشرشده در Federal Register، از امسال (DV-2027) هزینه‌ای به مبلغ ۱ دلار برای ثبت‌نام لاتاری آمریکا دریافت خواهد شد.

زمان اجرا: از سپتامبر ۲۰۲۵

نحوه پرداخت: تنها به‌صورت الکترونیکی در زمان تکمیل فرم

غیرقابل بازگشت: در هر شرایطی، حتی اگر فرم ناقص باشد یا فرد انتخاب نشود

چرا این تغییر اعمال شد؟

دولت آمریکا دلیل رسمی این تصمیم را «جلوگیری از ثبت‌نام‌های تکراری و جعلی» اعلام کرده است. اما از زاویه‌ای انتقادی می‌توان گفت که این اقدام در عمل نوعی مانع‌گذاری غیرمستقیم برای متقاضیان کشورهای درگیر تحریم بانکی است. به بیان دیگر، شاید ۱ دلار برای یک آمریکایی یا اروپایی چیزی نباشد، اما برای یک ایرانی که به سیستم پرداخت جهانی دسترسی ندارد، همین مبلغ می‌تواند دردسرساز باشد.

واکنش‌ها به تصمیم جدید

موافقان: معتقدند هزینه یک دلاری بسیار ناچیز است و باعث می‌شود تنها افراد جدی ثبت‌نام کنند. همچنین جلوی ثبت‌نام‌های تکراری توسط موسسات و واسطه‌ها گرفته می‌شود.

منتقدان: تأکید دارند که این اقدام با شعار «دسترسی برابر» در تضاد است. زیرا کشورهای تحت تحریم یا کم‌درآمد حتی برای پرداخت این مبلغ اندک هم با مشکل مواجه می‌شوند.

دیدگاه تحلیلی: سیاست‌های آمریکا در ظاهر ساده به نظر می‌رسند، اما در عمل (خصوصا پس از روی کار آمدن ترامپ) به گونه‌ای طراحی می‌شوند که غربالگری اقتصادی و کنترل بیشتری بر روند مهاجرت اعمال شود. این هزینه کوچک در حقیقت پیامی بزرگ دارد: «فرصت برابر» در سیاست‌های آمریکا، همواره نسبی و مشروط بوده است.

سایر هزینه‌های مهاجرت از طریق لاتاری: از ثبت‌نام تا گرین‌کارت

اما آیا ثبت نام لاتاری پول می‌خواهد؟ هزینه های پس از برنده شدن در لاتاری آمریکا چقدر است؟ در ادامه این موضوع را نیز بررسی می‌کنیم.

بله ، از DV-2027 هزینه ثبت‌نام ۱ دلار است. اما این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های مسیر لاتاری است:

هزینه کنسولی ویزا: حدود ۳۳۰ دلار برای هر نفر

معاینات پزشکی: بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار بسته به کشور

ترجمه و آماده‌سازی مدارک: چندصد دلار دیگر

هزینه‌های مربوط به بلیط و تمکن مالی: بیش از ۱۰ هزار دلار

در مجموع، هر فردی که در لاتاری انتخاب شود، باید انتظار هزینه‌ای بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار را صرفا برای انجام پروسه‌های اداری داشته باشد. بنابراین سؤال «لاتاری برنده شدم پول ندارم» عملاً یک نگرانی واقعی است، چراکه بدون این هزینه‌ها امکان تکمیل پروسه وجود ندارد.

پیامدها برای ایرانیان

اما پیامدهای این تصمیم برای ایرانیان چیست؟

محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها

تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی تقریباً ناممکن باشد. همین موضوع باعث می‌شود که پرداخت ۱ دلار هزینه ثبت‌نام لاتاری برای بسیاری از ایرانیان تنها از طریق واسطه‌ها ممکن باشد؛ واسطه‌هایی که گاهی سوءاستفاده می‌کنند.

تضاد شعار و عمل

آمریکا لاتاری را به‌عنوان نماد «فرصت برابر» معرفی می‌کند، اما همین سیاست کوچک نشان می‌دهد که فرصت‌ها برابر نیستند. ملت‌هایی که تحت تحریم قرار دارند، باید با موانع بیشتری روبه‌رو شوند؛ حتی برای پرداخت هزینه‌ای به ظاهر اندک.

کلاهبرداری‌های احتمالی در ثبت‌نام لاتاری ۲۰۲۷

با پولی شدن ثبت‌نام لاتاری، زمینه‌ای تازه برای کلاهبرداری مهاجرتی ایجاد شده است. تا پیش از این نیز بسیاری از موسسات با وجود رایگان بودن ثبت نام از متقاضیان هزینه دریافت می‌کردند و اکنون این خبر جدید می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده بیشتر هموارتر کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر تغییری در روند لاتاری، سریعاً توسط افراد سودجو به ابزاری برای فریب مردم تبدیل می‌شود.

۱. سایت‌های جعلی ثبت‌نام

برخی سایت‌ها خود را به‌عنوان درگاه رسمی معرفی می‌کنند، در حالی که هزینه‌های چند ده دلاری دریافت می‌کنند یا اصلاً هیچ ثبت‌نامی انجام نمی‌دهند.

۲. موسسات واسطه غیرمعتبر

هیچ موسسه‌ای نمی‌تواند شانس برنده شدن شما را افزایش دهد. وعده‌هایی مانند «ثبت‌نام تضمینی» یا «افزایش شانس» در حقیقت کلاهبرداری است.

۳. سوءاستفاده از تحریم‌ها

بعضی واسطه‌ها با سوءاستفاده از عدم دسترسی ایرانیان به کارت‌های بانکی بین‌المللی، هزینه‌های چندبرابری (۲۰ یا ۳۰ دلار به‌جای ۱ دلار) طلب می‌کنند.

۴. ایمیل‌ها و پیامک‌های جعلی «برنده شدن»

اعلام نتایج تنها از طریق سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا انجام می‌شود. هر پیام یا ایمیلی که از شما درخواست پول کند، جعلی است.

راه‌های مقابله با کلاهبرداری

فقط از سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام کنید. اطلاعات پاسپورت یا مدارک شخصی خود را به افراد ناشناس نسپارید.

به ایمیل‌ها و پیامک‌های خبر برنده شدن اعتماد نکنید.

در صورت نیاز به واسطه برای پرداخت، فقط از افراد یا شرکت‌های شناخته‌شده و معتبر کمک بگیرید.

راهنمای گام‌به‌گام ثبت‌نام لاتاری ۲۰۲۷

برای شرکت در لاتاری ۲۰۲۷ مراحل زیر را طی کنید:

بررسی شرایط اولیه (مدرک دیپلم یا سابقه کار) آماده‌سازی مدارک (پاسپورت معتبر، عکس دیجیتال استاندارد، اطلاعات دقیق خانوادگی) تکمیل فرم آنلاین در سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا پرداخت هزینه ۱ دلار به‌صورت الکترونیکی دریافت و ذخیره کد تأییدیه (Confirmation Number) بررسی نتایج در ماه می سال بعد

جمع‌بندی: هزینه کوچک، پیام بزرگ

تصمیم آمریکا برای دریافت هزینه یک دلاری شاید از نظر عددی ناچیز باشد، اما از نظر سیاسی و اجتماعی اهمیت دارد. این تغییر نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی آمریکا حتی در ساده‌ترین برنامه‌ها هم با نگاه مالی و محدودکننده طراحی می‌شوند.

لاتاری همچنان فرصت ارزشمندی برای مهاجرت به آمریکا است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که سیاست‌های واشنگتن با شعار «فرصت برابر» فاصله زیادی دارد. برای ایرانیان، این تصمیم بار دیگر یادآور تناقضی است که میان گفتار و رفتار آمریکا در حوزه مهاجرت وجود دارد.

