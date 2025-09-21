بازگشت ساعات کاری بانکهای دولتی و نیمهدولتی به روال عادی از ابتدای مهرماه
با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری بانکهای دولتی و نیمهدولتی از روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به روال عادی بازمیگردد و شعب بانکها مطابق برنامه پیشین به مشتریان خدمترسانی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس این اطلاعیه، زمان خدمترسانی به مشتریان در شعب بانکها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ تعیین شده است. همچنین در روزهای پنجشنبه، خدمترسانی به مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و حضور کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.
ساعات کاری واحدهای ستادی بانکها در تهران نیز همانند سنوات گذشته، در روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ خواهد بود.