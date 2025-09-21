به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس این اطلاعیه، زمان خدمت‌رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ تعیین شده است. همچنین در روزهای پنجشنبه، خدمت‌رسانی به مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و حضور کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران نیز همانند سنوات گذشته، در روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ خواهد بود.

انتهای پیام/