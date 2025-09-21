بانک سپه موفق به دریافت نشان عالی پیشرفته و نشان سفیر مسئولیت اجتماعی شد
بانک سپه در پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، موفق به دریافت نشان عالی پیشرفته و نشان سفیر مسئولیت اجتماعی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی که با حضور روابط عمومی سازمانها و شرکتهای پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار شد، نشان عالی مسئولیت اجتماعی پیشرفته به بانک سپه اعطاء و نشان سفیر مسئولیت اجتماعی به پاس اهتمام در ترویج و نهادینهسازی مسئولیت اجتماعی به دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل این بانک اهدا شد .
در متن لوح نشان سفیر مسئولیت اجتماعی اهدا شده به مدیرعامل بانک سپه آمده است: «به یقین سازمان متعهد و عامل به مسئولیت اجتماعی، سازمانی پیشرو و سرآمد است که زمینههای ضروری برای تعالی و پیشرفت و موفقیت را مهیا ساخته است؛ مسئولیت اجتماعی با چنین ظرفیتی، در صورت ترویج و نهادینه شدن، میتواند، فضایی توام با موفقیت و نشاط را برای سازمان، شرکت و جامعه، فراهم سازد.
براین اساس مدیران و سایر افرادی که در جایگاههای مختلف در نقش "مروج مسئولیت اجتماعی" به زمینهسازی برای اجرای آن اهتمام میورزند، شایسته قدردانی و تکریم هستند.
دبیرخانه "جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی" با توجه به بررسیهای میدانی و ارزیابی و داوری کارگروه داوری، اهتمام جنابعالی را در ترویج این امر مهم ارج مینهد و به پاس قدردانی، نشان "مروج مسئولیت اجتماعی" را به آن مدیر ارزشمدار و ارزشآفرین تقدیم می کند.»