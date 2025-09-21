وفادارترین مشتری صنعت بیمه ایران معرفی شد
قدیمیترین و وفادارترین مشتری بیمه ایران در همدان بیش از پنج دهه همراهی مستمر، پنجاهوپنجمین بیمهنامه شخص ثالث خود را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، پنجاهوپنجمین بیمهنامه شخص ثالث قدیمیترین و وفادارترین مشتری بیمه ایران در استان همدان صادر و طی مراسمی از سوی فائضیزاده، مدیرکل بیمه ایران استان در اختیار این مشتری قرار گرفت.
پروین پیران، سال ۱۳۴۹ پیکان مدل ۴۹ خود را نزد بیمه ایران بیمه کرده و از آن زمان تاکنون بهصورت مستمر بیمهگزار این شرکت بوده است.
وی طی بیش از پنج دهه وفاداری به بیمه ایران، هیچگونه خسارتی از محل بیمهنامه خود دریافت نکرده است.
این اقدام با هدف تکریم مشتریان وفادار و تجلیل از اعتماد دیرینه آنان به بیمه ایران انجام گرفت.
تصویر اولین بیمهنامه شخص ثالث قدیمیترین و وفادارترین مشتری بیمه ایران استان همدان نیز به یادگار در این مراسم ثبت شد.