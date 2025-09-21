خبرگزاری کار ایران
فردا آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد در بانک ملی ایران

فردا آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد در بانک ملی ایران
مشتریانی که از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ بدهی غیرجاری خود را به‌صورت نقدی و یکجا تسویه کنند، از بخشودگی کامل جرایم دیرکرد مازاد بر نرخ معامله برخوردار خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این فرصت در راستای تکریم و رضایت حداکثری مشتریان بانک ملی ایران فراهم شده است؛ بنابراین مشتریان و افرادی که تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکرده‌اند، می‌توانند از این فرصت ویژه حداکثر استفاده را به عمل آورند.

مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام تسویه می‌توانند تا پایان روز فردا، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

