فردا آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد در بانک ملی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این فرصت در راستای تکریم و رضایت حداکثری مشتریان بانک ملی ایران فراهم شده است؛ بنابراین مشتریان و افرادی که تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکرده‌اند، می‌توانند از این فرصت ویژه حداکثر استفاده را به عمل آورند.

مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام تسویه می‌توانند تا پایان روز فردا، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

انتهای پیام/