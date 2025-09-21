سرعت، یکپارچگی، امنیت و سادگی؛ چهارگانه تحول دیجیتال با «پارس وام» پارسیان
سفر یکپارچه دیجیتال با «پارس وام»؛ آغاز یک تجربه نوین
بانک پارسیان بهعنوان یکی از پیشگامان صنعت بانکداری، همواره با بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی در راستای ارائه خدمات متمایز و کارآمد به مشتریان خود گام برداشته است. بهینهسازی پلتفرمها، توسعه زیرساختهای دیجیتال و ارتقای سامانهها، دستیابی به «سرعت»، «یکپارچگی»، «امنیت» و «سادگی» را در کانون راهبرد این بانک قرار داده است؛ حرکتی که دسترسی به خدمات مالی را در سراسر کشور متحول کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، راهاندازی سامانه «پارس وام» بهعنوان یکی از کلیدیترین اقدامات بانک پارسیان در مسیر تحول دیجیتال، طلایهدار عصری جدید در دریافت تسهیلات بانکی است. در این عصر، نیاز به حضور فیزیکی در شعب بهکلی حذف شده و تمامی فرآیندها از اعتبارسنجی تا امضای قرارداد به صورت دیجیتال و غیرحضوری انجام میشود.
این سامانه نه تنها دریافت وام را به فرآیندی کاملاً غیرحضوری تبدیل کرده، بلکه با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده، بانکداری شخصیشده را از یک شعار به واقعیتی ملموس بدل کرده است.
«پارس وام» تنها یک سامانه اعطای تسهیلات نیست. این پلتفرم هوشمند با تحلیل اطلاعات مالی کاربران و بر اساس الگوی رفتاری، حجم کسب وکار، میزان گردش مالی و سابقه تراکنشها، پیشنهادهایی کاملاً شخصیسازیشده برای دریافت وام ارائه میدهد. نتیجه این فرآیند، شکلگیری رابطهای هوشمند و دوسویه بین بانک و مشتری است؛ رابطهای که در آن نیازهای مشتری به درستی شناسایی میشود.
تسهیل دسترسی به خدمات اعتباری
بانک پارسیان با معرفی سامانه «پارس وام»، گامی بلند در مسیر دیجیتالیسازی خدمات بانکی برداشته است. این سامانه به مشتریان اجازه میدهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست وام خود را به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند. تمام مراحل، از اعتبارسنجی اولیه تا اعطای نهایی تسهیلات، بهصورت کاملاً برخط و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
پردازش هوشمند و انتخاب بهینه
یکی از ویژگیهای برجسته «پارس وام»، توانایی آن در پیشنهاد هوشمندانه بستههای تسهیلاتی است. این سامانه با تحلیل حسابهای متقاضی و شرایط اعتباری او، مناسبترین گزینه وام را محاسبه و نمایش میدهد. این قابلیت به مشتری کمک میکند تا بهترین انتخاب را متناسب با نیاز و توان مالی خود داشته باشد و تجربه کاربری بینظیری را رقم بزند.
بستههای متنوع تسهیلاتی برای هر نیاز
سامانه «پارس وام» مجموعهای متنوع از تسهیلات بانکی را در چهار گروه اصلی ارائه میدهد:
*عمومی: تسهیلاتی متنوع مشتمل بر خرید کالا و کارت اعتباری برای تمامی گروههای مشتریان بانک.
*قرضالحسنه: وامهای قرضالحسنه مشتمل بر طرحهای قرضالحسنه برای تأمین نیازهای ضروری و انواع وامهای تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری و ...) با کارمزد پایین.
*تخصصی: تسهیلاتی طراحیشده برای اهداف، شرایط و گروههای خاص.
*سازمانی: در این بخش تسهیلات شخصی سازی شده جهت پرسنل سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد با بانک و تسهیلات تخصصی شبکه شرکای تجاری قابل دسترس است.
شرایط ساده دریافت وام غیرحضوری
برای بهرهمندی از تسهیلات غیرحضوری «پارس وام»، دارا بودن «امضای دیجیتال پارسیان» و کسب امتیاز لازم در «حساب» از پیشنیازهای اصلی است. متقاضیان میتوانند با استفاده از ابزار «محاسبهگر تسهیلات» در سامانه، میزان امتیاز مورد نیاز برای وام مورد درخواست و یا میزان وام قابل دریافت و اقساط آن را بهصورت لحظهای برآورد کنند.
فرآیند سریع اعتبارسنجی و اعطای وام
در سامانه «پارس وام»، ارزیابی متقاضی بر اساس بررسی گردش حساب و رتبه اعتباری او انجام میشود. پس از ثبت درخواست در اپلیکیشن «پارسیان من»، سامانه به سرعت اطلاعات را پردازش کرده و در صورت احراز رتبه اعتباری مورد نظر بانک و دارا بودن گردش حساب و معرفی ضامن (در صورت نیاز) با تکمیل مراحل مربوطه، اعطای تسهیلات صورت میپذیرد. این فرآیند مکانیزه و آنلاین، زمان انتظار برای دریافت تسهیلات را به حداقل میرساند.
کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش رضایت
راهاندازی «پارس وام» نشاندهنده تغییر راهبردی بانک پارسیان به سمت بانکداری دیجیتال و مشتریمحور است. این نوآوری با حذف نیاز به حضور فیزیکی و تسریع فرآیندها، بهطور مؤثری هزینههای عملیاتی بانک و مشتریان را کاهش و رضایت مشتریان را افزایش میدهد. ارائه بستههای متنوع و استفاده از الگوریتمهای هوشمند، قدرت رقابتی بانک پارسیان را در بازار خدمات اعتباری تقویت کرده و دسترسی به منابع مالی را برای قشر گستردهای از جامعه آسانتر ساخته است.