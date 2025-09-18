به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ جلسه هیات مدیره‌ شرکت فولاد خوزستان با حضور دکتر محمد شهسواری رئیس هیات مدیره، امین ابراهیمی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، ابوذر شکری، سیدمحسن هاطلی اصفهانی و عبدالمجید شریفی اعضای هیات مدیره، محمدحسین عزیزی مدیر بازرسی و نظارت سهامدار عمده در سالن کنفرانس مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه برگزار شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی جامع از عملکرد تولید طی ماه‌های گذشته، به افزایش ظرفیت بهره‌برداری خطوط تولید با بهبود نسبی ناترازی انرژی و تلاش در جهت ایجاد پایداری در زنجیره تامین مواد اولیه اشاره کرد.

وی همچنین از عبور شرکت از برخی چالش‌های فنی و اقتصادی با بهره‌گیری از توان داخلی و رویکردهای نوآورانه و نیز، بهبود شرایط موجود خبر داد.

در ادامه جلسه، معاونین شرکت گزارشی از وضعیت تولید، عملیات، مواد اولیه، صادرات، روند پروژه‌های مختلف توسعه‌ای شامل طرح‌های افزایش ظرفیت، نوسازی تجهیزات و پروژه‌های زیست‌محیطی ارائه نمودند.

به گفته معاونت‌های مختلف شرکت فولادخوزستان، بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها مطابق با زمان‌بندی پیش می‌روند و برخی نیز، وارد فاز پیش‌راه‌اندازی شده‌اند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، در این جلسه بر تسریع در اجرای طرح‌های استراتژیک، تقویت سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتقا بهره‌وری عملیاتی تاکید شد.

گفتنی است، اعضای هیات مدیره نیز با قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل، معاونین و مدیران و کارکنان تلاشگر و جهادی شرکت فولاد خوزستان، ضمن ارزیابی مثبت از روند کلی فعالیت‌ها، خواستار نظارت مستمر و افزایش شتاب در طرح‌های استراتژیک و بهبود شاخص‌های کلیدی عملکرد در ماه‌های پیش‌رو شدند.

انتهای پیام/