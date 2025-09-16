پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت قهرمانی امیرحسین زارع در رقابت های جهانی کشتی آزاد
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت قهرمانی امیر حسین زارع کشتی گیر محبوب کشورمان در رقابت های کشتی آزاد جهانی و کسب مدال طلا، با انتشار پیامی این پیروزی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این پیام به شرح زیر است: با کمال افتخار و مسرت، موفقیت ارزشمند همکار عزیزمان، امیرحسین زارع، در کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان را به وی، خانواده محترم ایشان و همه همکاران بانک ملی ایران تبریک عرض میکنم. این افتخار نه تنها نشان از تلاش، پشتکار و تعهد شخصی زارع دارد، بلکه نمایانگر روحیه تلاش و تعالی است که در خانواده بزرگ بانک ملی ایران جاری است و به نوبه خود موجب سربلندی کشور در سطح بینالمللی میشود.
کسب این عنوان جهانی، الگویی الهامبخش برای همه همکاران ماست تا در هر عرصهای که فعالیت میکنند، با پشتکار و انگیزه، بهترین نتایج را رقم بزنند. موفقیت همکاران بانک ملی ایران در صحنههای جهانی، علاوه بر ارتقای نام مجموعه، نشان میدهد که سرمایه انسانی کشور میتواند در عرصههای ورزشی، علمی و اقتصادی، افتخارآفرین و الگوساز باشد و موجب تقویت غرور ملی و انسجام اجتماعی گردد.