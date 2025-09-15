علی رسولیان؛ مدیرعامل فولاد سنگان در دیدار با رئیسجمهور عنوان کرد:
فولاد سنگان، شرکت پیشگام در ساخت شهرک مسکونی کارگران
مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در ۷ استان کشور بهطور همزمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، در این مراسم، علی رسولیان مدیرعامل شرکت فولاد سنگان در دیدار با رئیسجمهور، ضمن قدردانی از حمایتهای دولت از بخش معدن و ساخت شهرکهای مسکونی کارگری، گزارشی از عملکرد این شرکت در حوزههای مختلف تولیدی و خدمات اجتماعی ارائه کرد.
رسولیان در این دیدار گفت: احداث شهرک مسکونی ۲۰۰۰ واحدی «صنعتشهر سنگان» نمونه بارزی از باور و عمل به مسئولیت اجتماعی فولاد سنگان است.
مدیرعامل فولاد سنگان اظهار داشت: این شرکت در خصوص احداث شهرک مسکونی کارکنان و کارگران، پیشگام در کشور است؛ بهگونهای که کلیه مراحل تأمین زمین موردنیاز به وسعت ۱۴۰ هکتار، تسطیح، آمادهسازی، قطعهبندی و اختصاص زمین به کارگران و کارکنان انجام شده و از امروز مرحله نهایی احداث ساختمانها آغاز میشود. از این حیث، فولاد سنگان شرکتی پیشرو در کشور به شمار میآید.
در این دیدار، دکتر پزشکیان رئیسجمهور نیز ضمن تشکر از اقدامات فولاد سنگان در حوزههای تولید و ساخت شهرکهای مسکونی کارگری، بر حمایت دولت از بخش معدن و ارائه خدمات به قشر شریف کارگران تأکید کرد و از آمادگی دولت برای حمایت بیشتر از پروژههای ساخت مسکن کارگری خبر داد.
وی همچنین توصیههایی در خصوص نحوه ساخت، ارائه امکانات شایسته، ایجاد معابر عمومی، ساخت مدارس و مراکز درمانی مطرح کرد.
گفتنی است در این مراسم، کلنگ احداث ۹۴ هزار واحد مسکونی بهطور همزمان در ۷ استان کشور به زمین زده شد و عملیات بتنریزی و احداث ساختمانهای شهرک ۲۰۰۰ واحدی فولاد سنگان رسماً آغاز شد.
شرکت فولاد سنگان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده کنسانتره و گندله سنگآهن در شرق کشور، ضمن ایفای نقش مهم در زنجیره تولید فولاد، بهعنوان شرکتی پیشرو در عمل به مسئولیتهای اجتماعی شناخته میشود. در ساخت شهرک مسکونی «صنعتشهر فولاد سنگان» نیز کلیه امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی، خدماتی و ورزشی بر اساس سرانههای استاندارد در نظر گرفته شده است.