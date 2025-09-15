خبرگزاری کار ایران
بانک ملی ایران در مسیر اعتماد و سرمایه اجتماعی/نجارزاده خبر داد: تدوین آیین نامه های جدید برای بهبود معیشت همکاران

بانک ملی ایران در مسیر اعتماد و سرمایه اجتماعی/نجارزاده خبر داد: تدوین آیین نامه های جدید برای بهبود معیشت همکاران
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در مراسم گرامیداشت نود و هفتمین سالروز تأسیس این بانک با حضور پیشکسوتان، از نقش‌آفرینی چندین دهه کارکنان در توسعه نظام بانکی و اقتصاد کشور تقدیر کرد و اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه بانک ملی دانست.

به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران، نجارزاده با اشاره به حضور مؤثر کارکنان این بانک در مقاطع حساس، گفت: «همکاران بانک ملی همواره در کنار مردم بوده‌اند و حتی بازنشستگان نیز امروز آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی مجدد اعلام کرده‌اند؛ این نشان از تعهد و مسئولیت‌پذیری بزرگ خانواده بانک ملی است.»

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار نیروی رسمی و شرکتی در بانک ملی مشغول به کار هستند، افزود: «سرمایه انسانی ارزشمند بانک با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و تجربیات پیشکسوتان، پشتوانه اصلی موفقیت‌های امروز بانک ملی محسوب می‌شود.»

مدیرعامل بانک ملی ایران، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی این بانک را حاصل تلاش‌های بی‌وقفه همکاران دانست و اظهار داشت: «اگر این تلاش‌ها نبود، بانک ملی به جایگاه کنونی خود نمی‌رسید.»

نجارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی همکاران و بازنشستگان، از تدوین آیین‌نامه‌های جدید در این خصوص خبر داد.

وی در پایان بر اجرای برنامه‌های مدون برای بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان از امکانات رفاهی در سطح شهر تأکید کرد و افزود: «حفظ و تقویت اعتماد اجتماعی، مهم‌ترین اولویت بانک ملی ایران است.»

شایان ذکر است حسن کاظمی،عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک ملی ایران در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته ویژه همکاران بازنشسته ارائه کرد و معصومه کیانی،رئیس کانون بازنشستگان بانک ملی ضمن ارائه گزارش اقدامات، مطالبات و دغدغه‌های این کانون را برای مدیران عالی تشریح و خواستار رسیدگی به آنان شد.

