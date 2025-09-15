خبرگزاری کار ایران
صدور غیرحضوری چک بانکی و ثبت درخواست آن از طریق مگابانک ملت

کد خبر : 1686437
بانک ملت خدمت صدور چک بانکی و ثبت درخواست آن را برای مشتریان در بستر مگابانک فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف تسریع در ارائه خدمات به مشتریان، امکان صدور غیرحضوری چک بانکی و ثبت درخواست آن را برای مشتریان در سامانه مگابانک فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به سامانه مگابانک، نسبت به تکمیل و ثبت درخواست خود اقدام کنند که بدین ترتیب، سامانه کد پیگیری مرتبط با خدمت درخواستی را صادر خواهد کرد و هنگام مراجعه به شعبه با تأیید مشتری، چک بانکی مورد درخواست به وی ارائه خواهد شد.

این گزارش حاکی است، ارائه خدمات بانکی در محیط غیر حضوری علاوه بر مدیریت مصرف کاغذ به حذف هزینه‌های مربوط به خرید، طراحی، چاپ و توزیع، ابطال و امحای نمونه‌های کاغذی کمک خواهد کرد که این اقدام، اقدامی در راستای حفظ و حراست از محیط زیست محسوب می شود.

 

