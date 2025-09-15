به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایساکو، شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو (ایساکو) در جدیدترین ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه «نظام‌های مدیریت و ارزیابی ستاد» موفق شد با کسب بالاترین امتیاز، رتبه نخست را در میان تمامی شرکت‌های خودروساز و پشتیبان شبکه نمایندگی‌ها به دست آورد.

این ارزیابی با هدف سنجش کیفیت و اثربخشی خدمات پس از فروش و میزان پشتیبانی شرکت‌ها از شبکه نمایندگی‌ها انجام شده و شاخص‌های کلیدی شامل کیفیت خدمات، سرعت ارایه خدمات، مدیریت هزینه‌ها و نتایج عملکردی را در بر می‌گیرد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ایساکو در شاخص کیفیت خدمات با امتیاز ۹۹.۶ عملکردی کامل و مطلوب داشته است. در شاخص سرعت خدمات، امتیاز ۹۰.۵ کسب شد که نشان‌دهنده بهبود زمان ارایه خدمات و پاسخ‌گویی سریع‌تر به مشتریان است. شاخص هزینه خدمات با امتیاز ۸۹.۱ بیانگر مدیریت مناسب هزینه‌ها و ارایه خدمات اقتصادی‌تر و شاخص نتیجه عملکردی با امتیاز ۹۷.۲ نمایانگر اثرگذاری اقدامات و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است.

ترکیب این نتایج، امتیاز کل ۹۴.۲ را برای ایساکو رقم زده است که بالاترین امتیاز در میان شرکت‌های مورد بررسی وزارت صمت محسوب می‌شود.

این موفقیت نشان می‌دهد ایساکو با تمرکز هم‌زمان بر ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان ارایه خدمات، مدیریت هزینه‌ها و تحقق اهداف عملیاتی توانسته جایگاه پیشرو خود در عرصه خدمات پس از فروش صنعت خودرو کشور را تثبیت کند و تعهد خود به بهبود مستمر خدمات را به اثبات برساند.

