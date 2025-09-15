گام جدی فولاد مبارکه برای تولید بر مبنای سفارش و تمرکز بر نیازهای واقعی بازار

در چنین شرایطی، بسیاری از فولادسازان برای حفظ جریان نقدینگی به فروش اعتباری چندماهه در بازار داخلی روی آورده‌اند؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت سود کاذب ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت به افزایش بدهی، کاهش نقدشوندگی و تضعیف برند منجر می‌شود. هم‌زمان، محدودیت‌های شدید انرژی نیز زنجیره تولید، فروش و سودآوری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

موفقیت فولاد مبارکه در شناسایی نیاز بازارهای جهانی

اما فولاد مبارکه مسیر متفاوتی را برگزیده است. این گروه بزرگ صنعتی با تحلیل دقیق از روندهای آینده‌نگر، پیش از آن‌که بحران انرژی به مرحله بحرانی برسد، سرمایه‌گذاری وسیعی در زیرساخت‌های انرژی انجام داد. ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی با بالاترین ضریب بهره‌وری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، امروز به مزیت رقابتی فولاد مبارکه تبدیل شده‌اند. در حالی‌که ضریب بهره‌برداری تولید در بسیاری از واحدهای فولادی کشور به ۳۵ درصد رسیده، فولاد مبارکه با اتکا به ظرفیت‌های داخلی خود، با تمام توان در حال تولید است.

از سوی دیگر، این مجموعه با تغییر رویکرد از فروش داخلی به بازاریابی صادراتی، توانسته سهم خود را در بازارهای خارجی افزایش دهد. در 5 ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان صادرات فولاد مبارکه بیش از دو برابر شده و تنوع در سبد صادراتی نیز چشم‌گیر بوده است. اگر در سال‌های گذشته تنها تختال در سبد صادراتی فولاد مبارکه قرار داشت، اکنون نیمی از سفارش‌های صادراتی به ورق گرم و سرد تعلق دارد نشانه‌ای از موفقیت در شناسایی نیاز بازارهای جهانی.

کنترل هزینه‌های عملیاتی با مدل تولید بر مبنای سفارش و تمرکز بر نیازهای واقعی بازار

در شرایطی که رشد هزینه‌های تولید در صنعت فولاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و قیمت فروش محصولات همچنان در سطح دو سال گذشته باقی مانده، فولاد مبارکه با مدل تولید بر مبنای سفارش و تمرکز بر نیازهای واقعی بازار، توانسته هزینه‌های عملیاتی را کنترل کند. این رویکرد، برخلاف مدل‌های سنتی تولید انبوه، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک انبارش شده است.

اخیراً نیز در یادداشتی تغییر رویکرد از «فروش» به «بازاریابی و فروش» اعلام شد که فولاد مبارکه توانسته موتور محرک سازمان را فعال نگه دارد. شناسایی دقیق نیازهای بازار داخلی و جهانی، تولید هدفمند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که نیازهای آتی مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند، از جمله راهبردهای کلیدی این معاونت بوده‌اند.

خلق ارزش در بازارهای رقابتی

در واقع در زمانی که بسیاری از رقبا درگیر واکنش‌های کوتاه‌مدت به رکود بازار و ناترازی انرژی هستند، فولاد مبارکه با نگاه آینده‌نگر، زیرساخت‌های حیاتی خود را تقویت کرده و از وابستگی به منابع ناپایدار فاصله گرفته است. این استقلال انرژی، امروز به مزیتی عملیاتی تبدیل شده که تولید را در شرایط بحرانی حفظ کرده و اعتماد بازار را تقویت کرده است.

هم‌زمان، با عبور از مرزهای داخلی و ورود هدفمند به بازارهای صادراتی، فولاد مبارکه توانسته سهم خود را در زنجیره جهانی فولاد تثبیت کند. تنوع در سبد صادراتی و رشد دوبرابری حجم صادرات، نشان می‌دهد که این شرکت نه‌تنها به حفظ ظرفیت تولید فکر کرده، بلکه به خلق ارزش در بازارهای رقابتی نیز متعهد بوده است.

نجات صنعت فولاد کشور از تنگناها به سمت افق‌های رقابت‌پذیری جهانی

بنابراین با تمرکز بر تولید بر مبنای سفارش و کنترل دقیق هزینه‌ها، فولاد مبارکه توانسته در عصر کاهش حاشیه سود، سودآوری عملیاتی خود را حفظ کند. این رویکرد، نه‌تنها از انباشت زیان جلوگیری کرده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه را نیز فراهم آورده است.

چشم‌انداز فولاد مبارکه، چشم‌انداز یک صنعت هوشمند است صنعتی که به‌جای انفعال در برابر بحران، با تحلیل دقیق، تصمیم‌سازی جسورانه و اجرای منسجم، مسیر پایداری را انتخاب کرده است. این مسیر، الگویی است که اگر در سطح ملی دنبال شود، می‌تواند صنعت فولاد ایران را از تنگنای امروز به افق‌های رقابت‌پذیری جهانی برساند.

فولاد مبارکه؛ بازیگری هوشمند در زنجیره ارزش جهانی

در مجموع، گروه فولاد مبارکه با ترکیب سه راهبرد کلیدی سرمایه‌گذاری در انرژی، توسعه صادرات و مدیریت هزینه‌ها توانسته در یکی از سخت‌ترین دوره‌های صنعت فولاد، نه‌تنها بقا داشته باشد بلکه رشد کند. این عملکرد، در مقایسه با رقبای داخلی که گرفتار رکود، ناترازی انرژی و فروش اعتباری شده‌اند، نشان‌دهنده بلوغ راهبردی و توانمندی مدیریتی این گروه بزرگ صنعتی است. فولاد مبارکه امروز نه‌فقط یک تولیدکننده فولاد، بلکه یک بازیگر هوشمند در زنجیره ارزش جهانی است و این همان چیزی است که صنعت ایران برای عبور از بحران به آن نیاز دارد.