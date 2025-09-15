قرارداد فولاد مبارکه با شرکت ملّی نفت ایران؛
نقطه عطفی در توسعه صنایع انرژی کشور/ رعایت اصول زیستمحیطی در اولویت توسعه میدان گازی "مدار"
کمبود گاز یکی از چالشهای اصلی فولاد مبارکه طی سالهای اخیر بوده است. از سال ۱۴۰۰ تا مردادماه امسال، به دلیل محدودیتهای گازی، حدود ۵.۵ میلیون تن تولید آهن اسفنجی از دست رفت، در حالی که مصرف روزانه گاز این مجموعه در اوج تولید به ۱۵ میلیون متر مکعب میرسد، در پایان سال گذشته تنها ۳.۶ میلیون متر مکعب گاز به فولاد مبارکه تخصیص یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه مراسم امضای قرارداد با شرکت ملّی نفت ایران گفت: فولاد مبارکه برای امضای قرارداد با شرکت ملّی نفت ایران دو هدف اصلی را دنبال میکند: نخست تأمین پایدار گاز برای ادامه تولید و دوم سرمایهگذاری در کسبوکارهای جدید به میزان ۲۰ درصد از منابع شرکت. امروز با امضای قرارداد توسعه میدان گازی "مدار"، این اهداف به مرحله عملیاتی رسید. این موفقیت با پیگیری وزیر محترم صمت و تغییر رویکرد وزارت نفت و برنامههای قانون برنامه هفتم محقق شد و نقطه عطفی در توسعه صنایع انرژی کشور به شمار میرود.
در چارچوب این قرارداد، حدود ۲۰ حلقه چاه حفر خواهد شد و روزانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی استخراج میشود. گاز تصفیهشده در پالایشگاههای فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه فرآورش و معادل آن در اصفهان تحویل فولاد مبارکه خواهد شد. با این اقدام، بخش عمده نیاز روزانه ما یعنی حدود ۱۳ میلیون مترمکعب گاز تأمین خواهد شد که تحولی بزرگ در صنعت فولاد ایران است.
این پروژه با مشارکت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) اجرا میشود و از فردا عملیات اجرایی آغاز خواهد شد. با توجه به اینکه میدان مدار در منطقه حفاظتشده واقع شده است، رعایت اصول محیط زیستی در اولویت قرار دارد تا توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست بهصورت همزمان تحقق یابد.
سرمایهگذاری در میدان گازی مدار علاوه بر تأمین پایدار گاز، سودآوری اقتصادی برای فولاد مبارکه، جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز کشور را به همراه خواهد داشت. این تغییر نگاه دولت به حضور سرمایهگذاران بزرگ در حوزه بالادستی انرژی، میتواند ناترازیها در این بخش را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار صنایع انرژی و فولاد ایران را هموار کند.